Uzmanı uyardı: Sakın domates yemeyin

Kış aylarında sofralardan eksik edilmeyen taze sebze ve meyveler, sanıldığı kadar masum olmayabilir. Karbon ayak izi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan akademisyen ve yazar Mike Berners-Lee, ocak ayında mevsimi dışında tüketilen bazı ürünlerin adeta gizli birer “karbon bombası” haline geldiğini söyledi.

Soğuk kış günlerinde market raflarında yer alan parlak domatesler ve taze çilekler iştah kabartsa da, bu ürünlerin sofralara ulaşma süreci çevreye ciddi zararlar veriyor. Berners-Lee’ye göre asıl sorun, bu gıdaların büyük bölümünün hava taşımacılığıyla binlerce kilometre öteden getiriliyor olması.

Nakliye uçakları küresel ısınmayı tetikliyor

Çilek, marul, kuşkonmaz ve taze domates gibi çabuk bozulan ürünler, dayanıklılık süreleri kısa olduğu için çoğunlukla nakliye uçaklarıyla taşınıyor. Uzmanlar, uçakla yapılan taşımacılığın gemilere kıyasla katbekat fazla karbon salınımına yol açtığını ve bunun küresel ısınmayı doğrudan hızlandırdığını vurguluyor.

Her ithal ürün zararlı değil

Berners-Lee, her ithal gıdanın çevre için tehdit oluşturmadığının da altını çizdi. Raf ömrü uzun olan ve gemilerle büyük partiler halinde taşınan muz, portakal ve elma gibi ürünlerin karbon ayak izinin oldukça düşük olduğunu belirten akademisyen, yalnızca uçakla getirilen taze ürünlerden kaçınarak bireysel karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 10 azaltılabileceğini söyledi.

“Bu zararı sıradanlaştırmamalıyız”

Karbon salınımının ciddiyetini çarpıcı bir benzetmeyle anlatan ünlü yazar, “Kendi eylemlerimizin doğrudan sonuçlarını anlayabiliyoruz ancak bu zarar milyarlarca insana yayıldığında algılamak zorlaşıyor. Gereksiz karbon salınımıyla başkalarına verdiğimiz zararı, sokakta yaşanan bir bıçaklama kadar sarsıcı bulmalıyız” ifadelerini kullandı.

Yeşil domatesleri çöpe atmayın

Uzmanlar, evde henüz kızarmamış domatesleri çöpe atmak yerine doğal yollarla olgunlaştırmayı öneriyor. Yeşil domateslerin oda sıcaklığında ve güneş alan bir ortamda bekletilmesi, evin sıcaklığıyla birlikte zamanla kızarmaları için yeterli oluyor.