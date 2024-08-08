  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Uzmanı uyardı! Bebekli evlerde klima açarken dikkat
Sağlık

Uzmanı uyardı! Bebekli evlerde klima açarken dikkat

Yeniakit Publisher
2024-08-08 09:32:00 -
Uzmanı uyardı! Bebekli evlerde klima açarken dikkat

İklim krizi ve çöl havasının etkisiyle klima kullanımı artarken, aileler bebeğin uyuduğu odada klimanın zararlı olup olmadığını sorguluyor. Medicana Sağlık Grubu'ndan Dr. Özge Yendur, uygun koşullar sağlandığında klima kullanımının sorun oluşturmayacağını belirtti.

Özellikle yüksek sıcaklığın nemle birleştiği kentlerde, bebekli aileler de klima kullanımında endişe yaşıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Özge Yendur, “Uygun kullanım koşulları olmak şartıyla, bebekli odalarda klima kullanımının zararlı değil. Ortalama 24 derece ve 45-65 nem aralığında klima kullanımının bebekli odalar için uygun” dedi.

Havalandırma önemli

Klimanın standart bakımlarının yapılması ve bebeğin üzerine doğrudan hava akımının verilmemesi gerektiğinde dikkat çeken Dr. Yendur, “26 dereceye kadar olan sıcaklık, klimalı oda için uygun bir derece. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de nem. 45-65 nem aralığına dikkat edilmediğinde kuru havada hissedilen sıcaklık düşer, bebeğin üşüme ihtimali artar. Uygun sıcaklık ve nem ve 2-3 saatte bir havalandırılan oda ile bebeğin konforlu bir uyku geçirmesini sağlayabilirsiniz. Temiz hava dolaşımı, solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Nemlendiriciler veya su kapları kullanarak nem seviyesini dengelemek, bu riski azaltabilir” diye konuştu.

Kansızlık olan bebeklere 26-27 derece uygun

Dr.Özge Yendur, ülkemizde genel olarak hafif kansızlık sıklığının yüksek olduğuna değinerek, “Özellikle kansızlık görülen bebeklerde 26-27 santigrat dereceye ayarlanmış bir klima, bebekler için daha da uygun olabilir, çünkü bebekler yetişkinlere göre daha düşük sıcaklıklarda rahatsız olabilirler. Klimaların doğrudan bebeğin üzerine hava üflemesi, bebeğin vücut sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürebilir ve hipotermi riskini artırabilir. Ayrıca, doğrudan hava akımı, bebeklerin hassas ciltlerinde kuruluk ve tahrişe neden olabilir. Geceleri devamlı çalıştırılma söz konusu ise ince bir pike tarzı örtü ile çocuğun üstü örtülebilir” şeklinde konuştu.

Klimaların kullanma talimatlarına uygun üretici firmalarının önerdiği şekilde düzenli bakımın ihmal edilmemesinin önemine değinen Yendur, şu bilgileri verdi: “Hava filtrelerinin temizlenmesi, alerjenlerin ve mikroorganizmaların yayılmasını önler. Yapılan araştırmalar, düzenli bakım yapılan klimaların, özellikle astım ve alerji gibi solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu adımlara özen gösterildiğinde küçük çocukların da bulunduğu bir odada klimanın güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Klimalar, doğru kullanıldığında, sıcak yaz günlerinde miniklerimiz ve ailelerimiz için büyük bir rahatlık sağlar ve sağlıklı bir iç ortam oluşturur.”

"Doğal klima" görevi gören Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaretçilerini serinletiyor
"Doğal klima" görevi gören Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaretçilerini serinletiyor

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Doğal klima" görevi gören Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaretçilerini serinletiyor

Klima yangın çıkardı! Aman dikkat
Klima yangın çıkardı! Aman dikkat

Yerel

Klima yangın çıkardı! Aman dikkat

İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası
İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Yaşam

İşte doğal klima: Hebüllü Yaylası

Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı
Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

Sağlık

Uzmanından sıcak havalarda araç klimaları için hayati uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23