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Ekonomi Uzmanı tarih verdi! Altın o zaman kopacak
Ekonomi

Uzmanı tarih verdi! Altın o zaman kopacak

Altın dün rekor üstüne rekor kırdı ve 595 lirayı aştı. Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşte yükselişin süreceğini söyledi. Şatıroğlu şuan da elinde altını olanlara da tavsiye verdi. İşte Şatıroğlu’nun altın kopacak dediği o tarih…

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:17:00 -
Uzmanı tarih verdi! Altın o zaman kopacak

Altın fiyatları  yukarı yönlü hareketini sürdürürken dün tarihi zirveleri gördü. "Altın güzel şekilde yükseldi asıl yükseliş 1880'den sonra başlayacak o zaman kopacaktır" diyen Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu yeni hedefin 600 lira olduğunu söyledi. İşte uzman ismin değerlendirmeleri:

"Asıl o zaman kopacak"

Hızlı yükseliş gördük akabinde geri çekilmeler gördük. Asıl yükseliş 1880'lerde gelecektir. Artık 1720'nin dip olduğu söylenebilir. Altın güzel şekilde yükseldi asıl yükseliş 1880'den sonra başlayacak o zaman kopacaktır. Altın rallisi olabilir. Aralık ayında başlayabilir Şubat ortasına bazen marta kadar sürebiliyor. 

"Kademeli altın"

Gram altında ilk hedef 590 liraydı daha sonraki hedef 660 olacak. Şuan altın varsa tutacaksınız. Almak isteyenler kademeli olarak alacaksınız.   Hep yükselmeyecek. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Altın ve gümüşte sabır gerekiyor.

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