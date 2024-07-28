  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Leyla Zana’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne tehdit!

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli! Memleketinde komşularıyla buluştu! Vefasını gösterdi...

Hamas’ın efsane komutanı Ebu Ubeyde ile ilgili dünyayı şok edecek "Türkiye" çağrısı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Şu rezilliğe bakın hele şu rezilliğe! Müslüman gördüklerinde aslandan kaçan yaban eşekleri gibi oluyorlar

Mehmet Büyükekşi geri dönecek! Kulüpler kendisine artık muhtaç olacak

İsrail’den tünel itirafı! Siyonistler Hamas’ın başarısını kabul etti

Özgür Özel, palavra çıtasını zirveye taşıdı! Şu yalana bakın hele şu yalana

Wagner’e Afrika’da kanlı pusu

Dünyanın en aşağılık yaratıklarına gözaltı! İçinizin yağları eriyecek
Sağlık Uzmanı bilgilendirdi! O bitkide anti-kanser özelliği tespit edildi
Sağlık

Uzmanı bilgilendirdi! O bitkide anti-kanser özelliği tespit edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-28 16:19:00 -
Uzmanı bilgilendirdi! O bitkide anti-kanser özelliği tespit edildi

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerinin belirlendiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, Mühendislik Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen melaninin özelliklerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmayla, havuç kabuğundan elde edilen melaninin, akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özellikleri ortaya konuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdeci, çalışmada ulaşılan bulguların, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında birçok tarımsal üründen melanin elde etmek üzere çalışma yaptıklarını bildiren Müjdeci, "Melanin üretirken bölgedeki havuç kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu, soğan kabuğu ve melas üzerinde deneme yaptık. En yüksek miktarda melaninin havuç kabuğundan elde edildiğini tespit ettik. Daha sonra yaptığımız ileri çalışmalarda ise melaninin aynı zamanda antikanser ve antioksidan özelliklerini ortaya koymuş olduk" ifadelerini kullandı.

'Gelecekteki kanser tedavisi yöntemleri için umut vaat ediyor'

Araştırmanın çöp kategorisinde bulunan organik atıkların değerli birer ham madde olarak kullanılabileceğini ortaya koyduğunun altını çizen Müjdeci, şunları kaydetti:

"Havuç kabuğundan elde ettiğimiz melanin, akciğer hücreleri üzerinde belirgin antikanser özellikler sergiledi. Bu bulgular, gelecekteki kanser tedavisi yöntemleri için umut vaat ediyor ve biyoteknoloji laboratuvarımızın üretim odaklı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Melaninin antikanser özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bir renk maddesi olarak diğer potansiyel kullanım alanları arasında kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi farklı endüstriler bulunmaktadır. Bu çok yönlü bileşik, çeşitli sektörlerde inovatif çözümler sunma kapasitesine sahiptir."​​​​​​​
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus tarafından ilginç Türkiye çıkışı: ABD'nin havucu Ankara'yı vazgeçirecek kadar büyük değil
Rus tarafından ilginç Türkiye çıkışı: ABD'nin havucu Ankara'yı vazgeçirecek kadar büyük değil

Gündem

Rus tarafından ilginç Türkiye çıkışı: ABD'nin havucu Ankara'yı vazgeçirecek kadar büyük değil

Rusların, Rus salatası nasıl ortaya çıktı? Malzeme: Yumurta, kornişon turşusu ve havuç...Rus salatası tarifi
Rusların, Rus salatası nasıl ortaya çıktı? Malzeme: Yumurta, kornişon turşusu ve havuç...Rus salatası tarifi

Kadın - Aile

Rusların, Rus salatası nasıl ortaya çıktı? Malzeme: Yumurta, kornişon turşusu ve havuç...Rus salatası tarifi

Havuçların bozulmasını önleyen tüyo! Deneyen işe yaradığını görüyor! Onlarca ay uzun ömür! Şimdi yapın
Havuçların bozulmasını önleyen tüyo! Deneyen işe yaradığını görüyor! Onlarca ay uzun ömür! Şimdi yapın

Kadın - Aile

Havuçların bozulmasını önleyen tüyo! Deneyen işe yaradığını görüyor! Onlarca ay uzun ömür! Şimdi yapın

Havuç yemek gerçekten daha iyi görmemizi sağlar mı?
Havuç yemek gerçekten daha iyi görmemizi sağlar mı?

Sağlık

Havuç yemek gerçekten daha iyi görmemizi sağlar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23