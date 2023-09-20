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Sağlık Uzmandan çinko, selenyum ve E vitamini içeren gıda tavsiyesi
Sağlık

Uzmandan çinko, selenyum ve E vitamini içeren gıda tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:06:00 - 2023-09-20 15:16:35
Uzmandan çinko, selenyum ve E vitamini içeren gıda tavsiyesi

Hava sıcaklıkları düşerken gribal enfeksiyonlar da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bağışıklığını kuvvetlendirmek isteyenler geçiş mevsiminde destekleyicilere yöneliyor. Antioksidanlar da bağışıklık sistemimizin dostu. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Dilara Kocacık Uygun, “Vücudumuzu enfeksiyonlardan, mikroplardan ve diğer hastalık yapıcı etkenlerden koruyan antioksidanlar, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyorlar. O nedenle çinko, selenyum ve e vitamini gibi antioksidandan zengin gıdalarla beslenmek bağışıklığı güçlendirecektir” dedi.

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri; hastalıklardan korunmak için vücudumuzun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sistemi bizi çevresel tehditlere karşı korurken sağlıklı bir yaşam sürmemizi de sağlıyor. Antioksidanlar da bağışıklık sisteminin çevresel tehditlere karşı savaşmasında yardımcı oluyor.

Bağışıklık Sistemi: Vücudumuzun Askerleri

Bağışıklık sisteminin vücudumuzu enfeksiyonlardan, mikroplardan ve diğer hastalık yapıcı etkenlerden koruyan karmaşık bir sistem olduğunu söyleyen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Dilara Kocacık Uygun, “Doğumda bağışıklık sistemimiz olgunlaşmamıştır. Yaşla birlikte, enfeksiyonlarla karşılaştıkça ve dengeli beslenme ile gelişme gösterir ve iki ana bileşenden oluşur: doğal bağışıklık sistemi ve edinilmiş bağışıklık sistemi. Doğal bağışıklık sistemi, doğuştan gelen bir savunma sistemidir. Cildimiz, mukozal (sümüksü) salgılar ve belirli hücreler (nötrofiller, makrofajlar) gibi fiziksel bariyerler, vücudumuzu mikroplardan korur. Edinilmiş bağışıklık sistemi ise sonradan gelişen bir sistemdir. Vücudumuz bir enfeksiyonla karşılaştığında ya da koruyucu aşılarla özel bağışıklık yanıtları oluşturur ve bu vücudumuzu gelecekte aynı mikroplara karşı daha etkili hale getirerek kolay iyileşmemizi sağlar” diye konuştu.

Zararlı maddelere karşı vücudumuzun koruyucusu: Antioksidanlar

Beslenme, bağışıklık hücrelerinin gelişimi, bakımı ve optimal işleyişinde anahtar rol oynuyor. Gıdalarla alınan besinlerin bağışıklık sisteminin uygun şekilde çalışmasını sağlamada önemli rol üstlendiğini hatırlatan Uygun, “Antioksidanlar, vücudu serbest radikaller olarak bilinen zararlı moleküllerin olumsuz etkilerine karşı koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller aracılığıyla oluşabilecek hücre hasarlarının engellenmesinde önemli rol alırlar” diyerek bazı önemli antioksidanları sıraladı:

Çinko: Temel bir eser elementtir ve çeşitli hücresel işlevler için gereklidir; özellikle, oksidatif-antioksidatif dengenin korunmasında önemli rol oynar.
Selenyum: Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkı sağlar. Vücudumuzdaki birçok işlevin gerçekleşmesinde rol alır.
Vitamin C: Güçlü bir antioksidandır. Ayrıca bağışıklık sistemi hücrelerinin sağlığını destekler.
Vitamin E: Hücre zarlarını serbest radikallerin zararlarından korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Beta-Karoten: Vücudumuzda A vitamininin üretimine katkıda bulunur ve bağışıklık sistemini destekler.
Antioksidanların, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağladığını ifade eden Uygun, “Bağışıklık hücreleri iltihaplanmanın azaltmasında yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı savaşırken oluşabilecek serbest radikaller gibi zararlı maddeler antioksidanlar ile nötralize edilerek hücrelerin hasar görmesini önleyebilirler” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı Bağışıklık ve Sağlıklı Nesiller

“Sağlıklı bir yaşam tarzı, bağışıklık sistemini ve antioksidan seviyelerini desteklemenin en iyi yollarından biridir. Dengeli ve doğal beslenme, düzenli egzersiz, iyi bir uyku ve stresten kaçınma bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Sonuç olarak, bağışıklık sistemi ve antioksidanlar vücudunuzun sağlığını korumak için önemlidir. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bağışıklık ve sağlıklı nesillerin anahtarıdır. “
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