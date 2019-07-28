Uzman isimden hükümete kritik uyarı: Tehlike büyük özel bir birim kurulmalı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticileri alçak algılarını sosyal medya üzerinden yürütmeye devam ediyor.

FETÖ'nün sosyal medya ayağında ciddi bir yatırımı olduğunu vurgulayan Açıl, kullanıcılara bazı uyarılarda bulunarak, "Sosyal medya kullanıcıları takip ettiği sosyal medya platformlarından edindiği bilgileri mutlaka teyit etmeli. Dönen enformasyon doğrulanmadan kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.

'FETÖ sosyal medya ciddi bir operasyon yürütüyor'

"FETÖ algısını şu anda sosyal medyadan yürütüyor ve örgüte ait hesapların büyük bir çoğunluğu yurtdışından açılıyor." diyen Açıl, "Devlet bu nedenle FETÖ'nün sosyal medya yapılanması ile mücadelede güçlük yaşıyor. Mesela sürekli trendlere giren 'Bold Medya' adında bir kanal var. FETÖ'ye ait olan bu kişilerin yayınladığı videolara yapılan yorumlara baktığınız zaman için de kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan kişiler de var. FETÖ birçok yan hesabıyla birlikte algısını bu şekilde yürütüyor." şeklinde konuştu.

'Devlet mutlaka önlem almalı'

FETÖ tehlikesinin sosyal medyada her geçen gün arttığına dikkat çeken Açıl, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar birkaç paylaşımla etkilenmiyor gibi görünebilir ama örgüt düzenli olarak günde yüzlerce paylaşım yapıyor. Devletin kuracağı özel bir birimle hesapların birçoğuna ulaşılabilir. Bu hesaplar zaten kendilerini belli de ediyor.

Yeni Medya dediğimiz akımda yer alan birçok haber sitesi de FETÖ ile ilişki içinde. Örgütün sosyal medya ayağı için çok ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Özellikle ülkemizin seçim dönemlerinde ve sinir ucu konularda yoğun bir şekilde devreye giriyorlar. Mesela, 'Suriyelileri istemiyoruz.' diye bir paylaşım açıyorlar. Hastagh'e destek verenlerin büyük bir bölümü örgütün sahte hesaplarından oluşuyor."