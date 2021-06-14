Uzman isim uyardı! Aman dikkat: Kardeş kanı şifa değil ölüm saçıyor

Halka arasında "Her derde deva" diye satılan 'kardeş kanı' bitkisi adeta ölüm saçıyor. Uzmanlar kilosu 400 liradan satılan ve ölüme sebebiyet veren bu bitkiyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Modern tıbbın yeterli olmadığı zamanlarda başvurulan alternatif tıp ürünleri kimi zaman büyük tehlikelere neden olabiliyor. Aktarlarda kilosu 400 liradan satılan 'kardeş kanı' bitkisi şu anda en tehlikeli ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünü kullandıktan sonra ciddi baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hasta, yoğun bakımda entübe edildi.

Sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören "kardeş kanı" bitkisinin, organ yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, "Hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum ve mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var" dedi.

Modern tıbbın yeterli olmadığı zamanlarda başvurulan alternatif tıp ürünleri kimi zaman büyük tehlikelere neden olabiliyor. Aktarlarda kilosu 400 liradan satılan 'kardeş kanı' bitkisi şu anda en tehlikeli ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünü kullandıktan sonra ciddi baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hasta, yoğun bakımda entübe edildi.

Sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören "kardeş kanı" bitkisinin, organ yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, "Hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum ve mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var" dedi.

"Kadın entübe edildi"

Modern tıbbın yeterli olmadığı zamanlarda başvurulan alternatif tıp ürünleri kimi zaman büyük tehlikelere neden olabiliyor. Aktarlarda kilosu 400 liradan satılan 'kardeş kanı' bitkisi şu anda en tehlikeli ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünü kullandıktan sonra ciddi baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hasta, yoğun bakımda entübe edildi.

Sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören "kardeş kanı" bitkisinin, organ yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, "Hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum ve mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var" dedi.

Kaynak:TV100