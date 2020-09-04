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Gündem Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:31:00 -
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Türkiye’nin Akdeniz’de meşru faaliyetleri Yunanistan’ı rahatsız etmeye devam ediyor. Bölgede kirli provokasyonlara imza atan Atina yönetimi, savaş çıkartacak hamleler yapıyor.

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, bölgede yaşanan son gelişmeleri Superhaber’de anlattı.

Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin karşısında Yunanistan olmadığını söyleyerek, ‘Karşımızda Batı var. Bu yüzde hemen S-400’lerin bölgeye yerleştirilmesi gerekiyor’ dedi.

Bozkurt, Yunanistan iddialarının hukuki bir dayanağı olmadığını belirterek, ‘Atina’nın bahsettiği adaların münhasır ekonomi bölge sınırı yok’ ifadelerini kullandı.

Çatışma başlarsa bu Meis üzerinden olur

Çatışma başlarsa bunun Meis adası üzerinden gerçekleşeceğini söyleyen Bozkurt, ‘Burada bir süreç olabilir’ dedi.

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Yorumlar

selim

biz turklerin en sevdigim huyu boyle durumlarda nerden ince ise ordan kopsun deriz , kopsun bakalim kim zararli cikacak , biz herhalukarda kardayiz , zarar etme riski olan dusunsun
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Savas cikaracaklar yunnistan ekonomik olarak batti bati parasini tahsill edemiyor savasi cikaracak olanlar fransa almanya menfaatleri var biran önce hukuki zemini hazirlanip adalar alinmali bu haksizlik son bulmali maras ta acilmali asil kasinti fransa ve almanya .ABD huhuk icinde akilli olmak lazim ucuz kahramanligin bedelini yunanistan ödemeli yani önce savas tazminatini haketmeliyiz
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