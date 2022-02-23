Uzman isim açıkladı: Rusya-Ukrayna krizi savunma projelerimizi etkiler mi?

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"Rusya-Ukrayna" krizinin Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma projelerini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı son videoda merak edilen konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin örtülü ve açık ambargolara maruz kaldığını hatırlatan Tolga Özbek, şunları söyledi:

"Türkiye bir NATO üyesi ama dışarıdan hava savunma sistemi satın almak istediğimizde teknoloji verilmiyor, işbirliklerine yanaşılmıyor. Çok yüksek fiyatlar ortaya konuluyor. Türkiye gidip Rusya'dan S-400 alıyor bunun karşılığında da F-35 programında çıkartılıyoruz."

"Başka bir ülkeye satamayız"

Türkiye'nin Ukrayna ile havacılık motorları konusunda önemli işbirlikleri yaptığını aktaran Özbek, "Bunların başında da Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA geliyor" dedi.

Tolga Özbek, AKINCI TİHA'da Ukrayna tarafından üretilen AL-450S serisi turboprop motorların kullanıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Yaklaşık 450 beygir güç üreten bu motorlar AKINCI'nın ana motoru durumunda. Ancak bu motorun gelmemesi durumunda AKINCI için çeşitli alternatifler mevcut. AKINCI'nın geliştirme sürecinde Kanada'nın Hürkuş'ta da kullanılan PT6 serisi motorları da test edildi. Burada alternatif belki PT-6 olur ancak bu motorlarla uçacak olan AKINCI'lar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet verebilir. Başka bir ülkeye satamayız."

Özbek sözlerinin devamında AKINCI TİHA'nın diğer motor alternatifleri hakkında konuştu.

MİUS projesi etkilenir mi?

Baykar ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Özbek, "Halen Ukrayna ordusunda TB2'ler kullanılıyor ve bunların sayıları artırılıyor" diye konuştu.

Yine Baykar tarafından geliştirilen ve 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) motorlarının Ukrayna'dan geleceğini aktaran Özbek, motorların teknik özelliklerinden bahsetti.

Helikopter projelerinin akıbeti ne olacak?

"Bir başka önemli konu TUSAŞ tarafından geliştirilen iki önemli helikopter projesi. Kamuyounda ATAK-2 olarak bilinen T-929. Bu helikopterin ilk uçuşunu önümüzdeki yıl yapması planlanıyor" diyen Özbek, ATAK 2'nin ağır sınıf bir tarruz helikopteri olduğunu ve ABD'nin Apache helikopterlerine rakip olacağını söyledi.

"TUSAŞ için bir başka önemli proje ise T-925" diyen Tolga Özbek, T-925'in 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopter olacağını söyledi.

Özbek, "Bu helikopter ATAK 2'den sonra uçacak ve ATAK 2 ile aynı motor ve transmisyonları kullanacak. Ancak bu motorların tedariki konusunda yaşanacak bir sıkıntı nasıl aşılır ciddi bir merak konusu" dedi.

Motorların önceden Ukrayna'dan tedarik edilerek bu sorunun aşılabileceğini dile getiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak her ne kadar bu motorları Türkiye'de üretseniz bile gerekli mühendislik değişikliklere ve haklara sahip olamayacağınız için veya ileride bunları değiştirecek herhangi bir çalışan bulamadığınız zaman bunlar ciddi bir sorun haline gelebilecek gibi duruyor. Motor değişikliğine gidebilirsiniz ama bu da tasarım konusunda yapılacak olan önemli değişiklikler anlamına geliyor ve tabii ki alternatif motorları da bulmanız gerekmekte. Türkiye herhangi bir ambargo yememek için bu adımı atmıştı ama iş nereye gider merak konusu. Belki de Türkiye'nin Ukrayna'daki fabrikayı haklarıyla ve mühendisleriyle birlikte satın alması ve üretim hattını ülkeye getirmesi gibi bir durum söz konusu olabilir."

Tolga Özbek sözlerinin devamında Rusya-Ukrayna krizinin nasıl bu aşamaya geldiğini anlattı.