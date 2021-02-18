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Yaşam Uzman erbaş emeklilik yaşı yükseldi mi? Uzman erbaş emeklilik yaşı kaç oldu?
Yaşam

Uzman erbaş emeklilik yaşı yükseldi mi? Uzman erbaş emeklilik yaşı kaç oldu?

Uzman çavuş ile uzman onbaşı emeklilik yaşlarında değişikliğe gidildi. Bunun üzerine uzman erbaşlar ve uzman erbaş adayları tarafından emeklilik yaşının kaç olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, uzman erbaş emeklilik yaşı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 22:24:00 -
Uzman erbaş emeklilik yaşı yükseldi mi? Uzman erbaş emeklilik yaşı kaç oldu?

Uzman çavuş ile uzman onbaşı emeklilik yaşlarında değişikliğe gidildi. Meclis Genel Kurulu’nda TSK Personel Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Söz konusu görüşmeler devam ederken uzman erbaş emeklilik yaşı da değiştirildi.

Uzman erbaş emeklilik yaşı kaç oldu?

Uzman erbaşların emeklilik haklarında değişikliğe gidildi. Teklifin kabul gören 3. Maddesi çerçevesinde uzman erbaşların emeklilik yaş hadleri 55 olmasına karar verildi. Sefer gerektiği takdirde lüzum görülmesi ile sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar altmış yaşlarına kadar en genç olanlardan başlanarak orduya kabul edilecekler.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik yapıldığını belirterek uzman erbaş emeklilik yaşını 52’den 55’e çıkartmış olduklarını ve olur da sefer zamanında ihtiyaç olursa uzman erbaşlardan da altmış yaşına kadar sağlık durumları elverişli olduğu halinde orduya alınabileceklerine dair düzenleme yapıldığını ifade etti.

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