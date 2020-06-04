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Uzman Barış Adıbelli: Hafter bugün yarın...

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:07:00 - 2020-06-04 20:48:33
Uzman Barış Adıbelli: Hafter bugün yarın...

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in konuğu oldu.

20.00'da başlayacak olan canlı yayında, yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin yeni konumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Adıbelli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Soğuk savaş geliyor. Bence ABD'nin dişine göre rekip Rusya'dır. Putin, geçtiğimiz günlerde nükleer silahlarının kullanımının sınırlarını belirleyen bir belgeye imza attı. ABD'de bu şekilde çalışmalar yapıyor. ABD'nin Libya'daki rolü önemli. Pentagon, Moskova'yı bir bataklığa çekmeye çalışıyor.

Birçok ünlü dergi Türkiye'nin İHA ve SiHA'larını konuşuyor. Bu yüzden Selçuk Bayraktar ve ekibine gözümüz gibi bakmamız lazım. Kendisi milli değerimiz, kendisini korumalıyız.

Libya'da Hafter'in bugün yarın masaya oturabileceğini düşünüyorum. Böyle bir girişimi olacak. Rusya ve Fransa'nın kolay kolay Hafter'i bırakacağını düşünmüyorum.

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Yorumlar

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Ne demek selcuk Bayraktari korumamız lazim bunu söylemeye gerek varmı Canimizdan malimizdan Cok kollamamiz korumamız lazim selcuk Bayraktar ve onun gibi vatana Bayrağa millete hizmet edenleri ben gönüllü bekcilik hizmet ederim
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