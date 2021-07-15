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Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi
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Aktüel Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi
Aktüel

Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:34:00 -
Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi

Muğla-Marmaris'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otogarda, Siirt'ten yolcu otobüsüyle gelen N.T. (32) ile S.O'nun (32) üzeri ve çantasında arama yapıldı.

Üzerlerinde sigara paketlerine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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