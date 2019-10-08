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Üzerine yıldırım düşen adamın kalbi durdu!

Amerika'nın Arizona eyaletinde bir genç köpekleri ile birlikte dışarıda gezerken üzerine yıldırım düştü. Feci olayda kalbi duran adama yapılan kalp masajı onu hayata döndürünce ilk yardımın önemi yeniden gözler önüne geldi.

08 Ekim 2019 Salı 20:07

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Amerika'nın Arizona eyaletinde bir genç adam yanında köpekleri ile sokakta dolaşıyordu. Yağmurun başlaması ile çakan şimşek talihsiz adamın bacağına isabet etti.

Genç adamın olay yerinde kalbi durdu. Çevredekilerden bir kişi ona kalp masajı yaptı. Yapılan kalp masajı ile kalbi yeniden çalışan adam, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu feci kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken ilk yardımın hayati önemini de yeniden gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:07
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