Üzerine yıldırım düşen adamın kalbi durdu!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Amerika'nın Arizona eyaletinde bir genç adam yanında köpekleri ile sokakta dolaşıyordu. Yağmurun başlaması ile çakan şimşek talihsiz adamın bacağına isabet etti.

Genç adamın olay yerinde kalbi durdu. Çevredekilerden bir kişi ona kalp masajı yaptı. Yapılan kalp masajı ile kalbi yeniden çalışan adam, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu feci kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken ilk yardımın hayati önemini de yeniden gözler önüne serdi.