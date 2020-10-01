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Aktüel Üzerine ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Üzerine ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:32:24 -
Üzerine ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde yol açma çalışmasını izlediği sırada üzerine ağaç düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yol açma çalışması yapan iş makinesini izleyen Aziz Bıçak'ın (10) üzerine toprak kayması sonucunda ağaç düştü.

112 Acil Sağlık ekibi, ağaç altında kalarak sıkışan çocuğu bulunduğu yerden çıkarıp müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan ve olay yerinde hayatını kaybeden Bıçak'ın Akçaabat Söğütlü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.


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