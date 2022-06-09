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Dünya Uzayda kaza: Gök cismi Jamess Webb uzay teleskopuna çarptı
Dünya

Uzayda kaza: Gök cismi Jamess Webb uzay teleskopuna çarptı

James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan uzaktaki yeni evinde kazaya karıştı. Küçük bir kaya parçası, Webb'in ayna parçalarından biriyle çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 10:25:00 - 2022-06-09 10:27:23
Uzayda kaza: Gök cismi Jamess Webb uzay teleskopuna çarptı

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner, James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngesinde bir uzay kayasıyla karşılaştığını açıkladı.

Ama paniğe gerek yok.

Teleskopu yapan mühendisler, uzayın zorluklarının son derece farkındalar ve Webb bunlara dayanacak şekilde dikkatle tasarlandı.

Geithner, "Webb'in, Güneş'ten gelen sert ultraviyole ışığı ve yüklü parçacıkları, galaksideki egzotik kaynaklardan gelen kozmik ışınları ve ara sıra Güneş Sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmalarını içeren uzay ortamını test etmek zorunda kalacağını her zaman biliyorduk" dedi.

Webb, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre L2 adı verilen bir bölgede yer alıyor.

L2'nin ne kadar gök cismine sahip olduğu topladığı tam olarak belli değil, ancak bölgede son derece yüksek hızlarda hareket eden toz boyutundaki parçacıkların bombardımanı yaşanıyor.

 

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