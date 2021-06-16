  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türk Halk Müziği ses sanatçısı hayatını kaybetti
Biden yönetiminden 'idam' ikiyüzlülüğü
New York’ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Bursa'da şehre inen domuz sürüsü böyle görüntülendi
Dünya Uzaya böyle uğurlanıyor: Jeff Bezos için "Gidişin olsun da dönüşün olmasın" kampanyası
Dünya

Uzaya böyle uğurlanıyor: Jeff Bezos için "Gidişin olsun da dönüşün olmasın" kampanyası

20 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinden Blue Origin roketi ile uzaya çıkmaya hazırlanan Jeff Bezos'un dönmesini istemeyen topluluk, internette imza kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 01:09:00 -
Uzaya böyle uğurlanıyor: Jeff Bezos için "Gidişin olsun da dönüşün olmasın" kampanyası

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 20 Temmuz'da ABD’nin Teksas eyaletinden sahibi olduğu şirket Blue Origin roketi ile uzaya çıkma hazırlığı yapıyor.

Bezos'un yolculuğunda kardeşi Mark Bezos’un yanı sıra, açık artırmada 28 milyon dolar ödeyen bir kişi de eşlik edecek.

Dünyanın en zengin insanınının Dünya’ya geri dönmesini istemeyen bir topluluk, internette bir imza kampanyası başlattı.

Süpermen'in düşmanına benzetildi

2000 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması ve yaklaşmakta olan uçuşun operatörü Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.

20 Temmuz'da Blue Origin roketiyle uzaya fırlatılacak olan Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.

"Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası"

Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası' adlı girişim, “İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım” ifadeleriyle destekçi bulmaya çalışıyor.

Tartışmalı çalışma politikarlı nedeniyle hedef haline geldi

Diğer taraftan Bezos, Amazon üzerinden rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla sıklıkla eleştirildi. Ayrıca, düşük ücretler, çalışanların sürekli gözetimi ve ücretsiz fazla mesai de dahil olmak üzere Amazon'daki tartışmalı çalışma politikaları nedeniyle bir hedef haline geldi.

Uzay yarışında lider haline gelmeyi hedefliyor

Blue Origin şu ana kadar 15 insansız uçuşu tamamladı.

Bezos, planladığı kişisel gezisinin sonucunda, rakip teknolojisi girişimcisi ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk arasındaki uzay yarışında lider durumda olmayı hedefliyor.

''En iyi arkadaşımla en büyük maceraya atılıyorum"

Bezos, daha önce Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, beş yaşından beri uzaya gitmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bu yolculuğa kardeşimle çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük maceraya atılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay