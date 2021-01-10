‘Uzay Vatan’da da iddialıyız

Ertuğrul Şahan Anklara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılmasına ilişkin, “Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan’da ve Siber Vatan’da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” dedi. Bakanlığın öncülüğünde düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı, “Türkiye’nin Uzay ve Uydu Vizyonu” başlıklı özel oturumda konuşan Karaismailoğlu, gözlem veya haberleşme uydularının ötesinde geleceğin uzayda olduğu gerçeğine odaklanarak uydu teknolojilerine yapılan yatırımları her geçen gün artırdıklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Ne mutlu ki bu medeniyeti, sarsılmaz bir ekonomik güç ve yerden göğe yükselen bir teknolojik hakimiyetle taçlandırıyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’nın uzaya gönderilmek üzere fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyüktür. Ancak bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan’da ve Siber Vatan’da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz. Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarına, hayallere sınır konulamayacağını gösteriyoruz.”

“Türksat 5A yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açacak”

Türksat 5A’nın Türkiye’de yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açmasının yanı sıra hizmet ihracatı açısından da ülkeye güç kazandırdığının altını çizen Karaismailoğlu, 31’inci derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan uydunun hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika’nın da kapsama alanına ekleneceğini dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmalarının bundan böyle de hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “5A’nın ardından uzaya göndereceğimiz Türksat 5B uydumuzun da test aşamaları devam etmektedir. 42 derece doğu yörüngesine uğurlayacağımız Türksat 5B ile ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız” dedi. Türksat 5A ve 5B’nin hizmete girmesiyle Türkiye’nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, “Çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve milli uydumuz 6A’nın da Uzay Vatan’da yerini alacağı günler yakındır” ifadesini kullandı.

“2021’i ulaştırma ve altyapıda dijitalleşme yılı ilan ettik”

Uydu Teknolojileri Haftası’nı, bu yıl Türksat 5A’nın uzay yolculuğuyla Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, “Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi” kapsamında, dijitalleşme, mobilite ve lojistik kavramları çerçevesinde ülkeye katma değer sağlayacak yaklaşımları ortaya koyduklarını söyledi. Karaismailoğlu, bu bağlamda yük, insan ve veri ulaştırma alanında mükemmel bir altyapı kurmak hedefiyle çalışan Bakanlığın 2021’i “Ulaştırma ve Altyapıda Dijitalleşme Yılı” ilan ettiğini ifade etti.

TÜRKSAT 5A uydusundan ilk sinyal alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın fırlatılması dolayısıyla Türksat AŞ’nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türksat 5A’nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava koşulları nedeniyle 5.15’te yapıldığını belirtti. Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydumuzdan 35’inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak” diye konuştu.

Türkiye’nin 7’nci uydusu uzayda

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin aktif uydu sayısı, TÜRKSAT 5A’nın 4 ay sonra yörüngesine oturtulmasıyla 7’ye yükselecek. Türkiye’nin, 3’ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 3’ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor. TÜRKSAT 5A’nın yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulmasıyla Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 7’ye çıkacak. Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. TÜRKSAT 5A’nın 2021’in ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde üretilecek TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun 2022’de uzaya fırlatılması öngörülüyor.