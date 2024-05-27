Uzay araştırmalarında bir ilk! Galaksi oluşumu ilk kez böyle görüntülendi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) galaksi oluşumunu ilk kez ‘doğrudan’ gözlemledi.

Space‘e göre NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin en eskilerinden olduğu düşünülen üç galaksiyi inceledi. Araştırmacıların verdiği bilgilere göre üç galaksinin de evren 400-600 milyon yaşları arasındayken oluştuğu tahmin ediliyor.

NASA galaksilerin yaydığı ışığı farklı dalga boylarında inceledi. Araştırmada ışığın, büyük miktardaki nötr hidrojen gazı tarafından emildiği tespit edildi.

Bu yoğun gaz kümesinin galaksileri beslediği bildirildi.

23 Mayıs’ta ‘Science’ adlı hakemli dergide yayınlanan makalenin ortak yazarı Darach Watson, “Bu gaz çok geniş bir alana yayılmış ve galaksinin çok büyük bir bölümünü kaplıyor olabilir” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galaksilerde toplandığını gördüğümüz nötr hidrojen gazı, daha sonra soğuyup kümelenip yeni yıldızları oluşturuyor.

Araştırmacılar bu gazın, evrenin en eski elementlerinden hidrojen ve helyum dışında başka bir şey içermediğine emin.

Evreni oluşturduğu kabul edilen ‘Büyük Patlama’dan sonraki birkaç yüz milyon yıl boyunca gazların çoğunlukla opak olduğu biliniyordu. Yaklaşık 1 milyar yıl sonra yıldızların çevrelerindeki gazı ısıtıp iyonlaştırmasıyla şeffaf hale geldiği düşünülüyor.

Araştırma, opak gazların hüküm sürdüğü bu dönemde meydana gelen galaksi ve yıldızların oluşumunu gözlemlemek açısından önemli.

Çalışmanın başyazarı Kasper Elm Heintz, ‘bunların galaksi oluşumunun bugüne kadar gördüğümüz ilk doğrudan görüntüleri olduğunu’ söyledi.

James Webb Uzay Teleskopu erken galaksilerin evrimlerinin sonraki aşamalarını göstermişti. Bilim insanları şimdiyse galaksilerin doğumuna ve dolayısıyla evrendeki ilk yıldız sistemlerinin oluşumuna tanıklık edildiğini belirtiyor.

Araştırmada galaksilerde genç yıldızlar olduğu da tespit edildi. Watson bu durumu “Büyük gaz rezervi görmemiz, galaksilerin henüz yıldızlarının çoğunu oluşturacak kadar zamanları olmadığını da gösteriyor” diye açıkladı.

Gazın galaksilerin merkezine nasıl dağıldığını anlamak için bilim insanları araştırmalarını sürdürecek.