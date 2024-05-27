  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu duyanlar deterjanları çöpe atıyor, yerine bunu kullanıyor! Canan Karatay büyük sırrı açıkladı

FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milyon liralık köşkte oturmuş

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane
Teknoloji Uzay araştırmalarında bir ilk! Galaksi oluşumu ilk kez böyle görüntülendi!
Teknoloji

Uzay araştırmalarında bir ilk! Galaksi oluşumu ilk kez böyle görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 17:36:00 -
Uzay araştırmalarında bir ilk! Galaksi oluşumu ilk kez böyle görüntülendi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) galaksi oluşumunu ilk kez ‘doğrudan’ gözlemledi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) galaksi oluşumunu ilk kez ‘doğrudan’ gözlemledi.

Space‘e göre NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin en eskilerinden olduğu düşünülen üç galaksiyi inceledi. Araştırmacıların verdiği bilgilere göre üç galaksinin de evren 400-600 milyon yaşları arasındayken oluştuğu tahmin ediliyor.

NASA galaksilerin yaydığı ışığı farklı dalga boylarında inceledi. Araştırmada ışığın, büyük miktardaki nötr hidrojen gazı tarafından emildiği tespit edildi.

Bu yoğun gaz kümesinin galaksileri beslediği bildirildi.

23 Mayıs’ta ‘Science’ adlı hakemli dergide yayınlanan makalenin ortak yazarı Darach Watson, “Bu gaz çok geniş bir alana yayılmış ve galaksinin çok büyük bir bölümünü kaplıyor olabilir” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galaksilerde toplandığını gördüğümüz nötr hidrojen gazı, daha sonra soğuyup kümelenip yeni yıldızları oluşturuyor.

Araştırmacılar bu gazın, evrenin en eski elementlerinden hidrojen ve helyum dışında başka bir şey içermediğine emin.

Evreni oluşturduğu kabul edilen ‘Büyük Patlama’dan sonraki birkaç yüz milyon yıl boyunca gazların çoğunlukla opak olduğu biliniyordu. Yaklaşık 1 milyar yıl sonra yıldızların çevrelerindeki gazı ısıtıp iyonlaştırmasıyla şeffaf hale geldiği düşünülüyor.

Araştırma, opak gazların hüküm sürdüğü bu dönemde meydana gelen galaksi ve yıldızların oluşumunu gözlemlemek açısından önemli.

Çalışmanın başyazarı Kasper Elm Heintz, ‘bunların galaksi oluşumunun bugüne kadar gördüğümüz ilk doğrudan görüntüleri olduğunu’ söyledi.

James Webb Uzay Teleskopu erken galaksilerin evrimlerinin sonraki aşamalarını göstermişti. Bilim insanları şimdiyse galaksilerin doğumuna ve dolayısıyla evrendeki ilk yıldız sistemlerinin oluşumuna tanıklık edildiğini belirtiyor.

Araştırmada galaksilerde genç yıldızlar olduğu da tespit edildi. Watson bu durumu “Büyük gaz rezervi görmemiz, galaksilerin henüz yıldızlarının çoğunu oluşturacak kadar zamanları olmadığını da gösteriyor” diye açıkladı.

Gazın galaksilerin merkezine nasıl dağıldığını anlamak için bilim insanları araştırmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23