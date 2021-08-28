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Gündem Uzak Doğu’da sık kullanılıyor! İzmirli çiftçi ‘şeker otu Stevia' bitkisini sevdi
Gündem

Uzak Doğu’da sık kullanılıyor! İzmirli çiftçi ‘şeker otu Stevia' bitkisini sevdi

İzmir'de ilk uygulaması Torbalı ilçesinde yapılan 'Stevia' bitkisi, toprağını sevdi. Anavatanı Güney Amerika olan ve halk arasında 'Şeker otu' olarak bilinen şekerden 300 kat daha tatlı doğal ürünün kilogram başına 25 ila 50 lira arasında alıcı bulması üreticiyi memnun etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:44:00 -
Uzak Doğu’da sık kullanılıyor! İzmirli çiftçi ‘şeker otu Stevia' bitkisini sevdi

Halk arasında şeker otu olarak da bilinen Stevia bitkisi, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Beyaz şekerden yaklaşık olarak 300 kat daha tatlı olduğu belirtilen Stevia bitkisinin kalorisinin ise oldukça düşük olması ise talebi artırıyor.


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