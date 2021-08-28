Uzak Doğu’da sık kullanılıyor! İzmirli çiftçi ‘şeker otu Stevia' bitkisini sevdi

Halk arasında şeker otu olarak da bilinen Stevia bitkisi, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Beyaz şekerden yaklaşık olarak 300 kat daha tatlı olduğu belirtilen Stevia bitkisinin kalorisinin ise oldukça düşük olması ise talebi artırıyor.



