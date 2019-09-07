Uzak Doğu menşeli mandalina nedir? Bulmacalarda çıkan mandalina hangisi? Bulmacalar ve bilgi yarışmalarında sık sık sorulan "Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?" sorusu son zamanlarda sık sık aratılır oldu. Peki, Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?

Bulmacalar ve bilgi yarışmalarında sık sık sorulan "Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?" sorusu son zamanlarda sık sık aratılır oldu. Peki, Uzak Doğu menşeli mandalina nedir? Bulmaca ve bilgi yarışması müdavimleri son zamanlarda sık sık "Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, nedir bu mandalina türü? Uzak Doğu menşeli mandalina nedir? Son dönemde sık sık aratılan “Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?” sorusunun yanıtını açıklıyoruz. Lezzetli ve hoş kokulu mandalinanın ismi "satsuma"dır. Japonya'da yüzlerce yıldır yetiştirilen ülkemizde ise Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yetişen satsuma son derece lezzetlidir. Yüksek şeker oranıyla dikkat çeken satsumanın kabuğu da hızlıca soyulur. Çekirdeksiz bir mandalina türü olan satsuma ekim ayı sonunda piyasaya çıkmaya başlar.

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