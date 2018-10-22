Uyuşturucu şüphelisi müptezel, gazeteciye 'yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi
Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, görüntü almak isteyen gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz' dedi.22 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 38,05 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Sorgulamaları tamamlanan E.Ç., S.Ç., O.G., Ü.U., N.R. ve M.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları fotoğraflarını çeken gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz" dedi.
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