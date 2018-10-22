THY- Euroleague
0553 313 94 23

Uyuşturucu şüphelisi müptezel, gazeteciye 'yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, görüntü almak isteyen gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz' dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
Uyuşturucu şüphelisi müptezel, gazeteciye 'yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 38,05 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Sorgulamaları tamamlanan E.Ç., S.Ç., O.G., Ü.U., N.R. ve M.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları fotoğraflarını çeken gazetecilere 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' ve 'Umuda kelepçe vurulmaz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
  1. Bilecik
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. uyuşturucu şüphelisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’de midibüs sürücüsüne yumruklu saldırı
    1. Başakşehir’de midibüs sürücüsüne..
    2. İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    3. PKK'nın zorla silah altına aldığı bir..
    4. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    5. Efsane resmen geri döndü! Resmi..
    6. Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları
    7. Bebek emmezse anne sütü kesilir mi?
    8. Öksürüğe pratik çözümler
    9. Balık avlamaya giden 3 arkadaş kayboldu
    10. Eşinden flaş iddia! İnterpol Başkanı..
    11. Kefir ve yoğurtun faydaları..
    12. İran'dan Kaşıkçı açıklaması: Örtbas..
    13. Bıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına..
    14. ABD'den dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması
    15. Bartın’da üretildi, Almanya’ya..
    16. Limon ve sarımsak ikilisi
    17. CEO'dan 'yerli otomobil' açıklaması:..
    18. YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı..
    19. Timüs bir ceviz kadar irileşiyor
    20. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur