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Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:05:44 -
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen S.A'yı yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, şüphelinin uyuşturucu maddeleri Ümraniye'de kiraladığı bir dairede depoladığını tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen jandarma, örgüt lideri S.A. ile örgüt üyeleri R.A., S.A. ve R.A'yı kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakaladı.

Narkotik dedektör köpeği "Bingo"nun da katıldığı şüphelilerin aracında yapılan aramada, krikonun yanına gizlenmiş 15 kilogram kokain bulundu.

Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan nakit para ele geçirildi.

Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilogram skunk, 3 kilogram marihuana ile pres makinesi bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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