Uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 337 sentetik ecza hapı, 212,49 gram sentetik uyuşturucu, 21 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ile 24 tabanca fişeği ele geçirildi.
