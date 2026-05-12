Burası Antartika değil Türkiye! Buzların arasında kano keyfi!
Ağrı'da yüzeyi buzla kaplanan balıklı gölü adeta Antartika'yı andırıyor. Kanoları ile gölde gezintiye çıkan ekip, eşsiz bir deneyim yaşadı.
Taşlıçay ilçesinin kuzeyinde yer alan ülkenin en yüksek göllerinden Balık Gölü’nün kış boyunca buzla kaplı olan yüzeyi baharda erimeye başladı.
6 KİŞİLİK EKİP BUZ KÜTLELERİ ARASINDA KÜREK ÇEKTİ İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 6 kişilik ekip, Balık Gölü’nde etkinlik yaptı. Ağrı’nın Diyadin ilçesinden de katılımın olduğu etkinlikte, doğa tutkunları buzları çözülen gölde gezintiye çıktı.
MANZARAYA HAYRAN KALDILAR Karlı dağ manzaralı gölde buz kütlelerinin arasında 2 kanoyla kürek çeken doğa tutkunları keyifli vakit geçirdi.
Kulüp Başkanı Ümit Sönmez, gölde manzaranın çok iyi olduğunu ve bu tür doğal güzelliklerin daha çok bilinmesi gerektiğini söyledi.
