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Aktüel Uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

Uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram skunk ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 20:36:00 -
Uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram skunk ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 250 gram skunk, 4 kilogram metamfetamin ile 64 bin 35 lira ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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