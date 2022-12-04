Uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram skunk ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram skunk ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kilo 250 gram skunk, 4 kilogram metamfetamin ile 64 bin 35 lira ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.