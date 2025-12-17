Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama! Malatya'da Türk polisi "Torbacı"ları hemen köşeye sıkıştırdı...
Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda Malatya'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarından 3 bin 644 sentetik ecza hap ele geçirildi! Türk polisi 3 şüpheliyi hemen köşeye sıkıştırdı.
Malatya'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 644 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 1 araç, 2 ikamet, ve 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 644 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.