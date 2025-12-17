Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama! Malatya'da Türk polisi "Torbacı"ları hemen köşeye sıkıştırdı...

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda Malatya'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarından 3 bin 644 sentetik ecza hap ele geçirildi! Türk polisi 3 şüpheliyi hemen köşeye sıkıştırdı.

Malatya'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 644 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1 araç, 2 ikamet, ve 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 644 adet sentetik ecza  maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

