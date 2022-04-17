Uyuşturucu kaçakçılarına karşı büyük operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı Mersin, Hakkari, Diyarbakır ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı Mersin, Hakkari, Diyarbakır ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, “Mersin, Hakkari, Diyarbakır ve Van İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 258 kg. kokain, 14 kg. 500 gram eroin, 40 kg. toz esrar ve 10 kg. 300 gram metamfetamin ele geçirilerek olaylarda 3 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.