Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapıldığı öne sürülen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı iddia edilen M.G'nin ikametine operasyon yaptı.

Operasyonda 30 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik hap, 6 gram esrar ve bir hassas terazi, kenevir imalatı için düzenek, bir ışık ölçer cihaz, bir güneş ışığından korumak için çadır, bir ölçüm cihazı, 15 fan, 9 led ışık, 3 alüminyum havalandırma borusu, bir nemlendirme cihazı, 7 kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis, M.G'yi gözaltına aldı.