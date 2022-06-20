  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapıldığı öne sürülen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 22:08:00 -
Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapıldığı öne sürülen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı iddia edilen M.G'nin ikametine operasyon yaptı.

Operasyonda 30 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik hap, 6 gram esrar ve bir hassas terazi, kenevir imalatı için düzenek, bir ışık ölçer cihaz, bir güneş ışığından korumak için çadır, bir ölçüm cihazı, 15 fan, 9 led ışık, 3 alüminyum havalandırma borusu, bir nemlendirme cihazı, 7 kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis, M.G'yi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23