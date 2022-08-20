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Gündem Uyuşturucu baronu çıkan savcı hakkında flaş karar!
Gündem

Uyuşturucu baronu çıkan savcı hakkında flaş karar!

HSK, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ı meslekten ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 02:54:00 -
Uyuşturucu baronu çıkan savcı hakkında flaş karar!

HSK, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ı meslekten ihraç etti.

Adana Terör Suçları Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olan Osman Yarbaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından meslekten atıldı. Dairenin kararında Yarbaş'ın mesleğin şeref ve onurunu bozduğu belirterek hakkındaki kovuşturma beklenmeksizin meslekten atıldığı vurgulandı.

Sabah gazetesinin haberine göre Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru kurye üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti.

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