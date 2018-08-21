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Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri tüketin

Uyku sürecinizi hızlandırarak uykuya dalmanıza yardımcı olacak besinler hangileridir? Beslenme uzmanı Büşra Totan, bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:06
Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri tüketin

Uykuya dalma ve kaliteli uykuyla ilgili sorun yaşıyorsanız bazı gıdalardan da destek alabilirsiniz. Bu gıdalardan bir veya ikisini uykudan bir buçuk saat önce tüketmeniz gerekiyor. Diyetlab’dan Beslenme uzmanı Büşra Totan, “Her biri 200 kalori olan bu sihirli yiyecekler sindirim sistemini yormadan, kasları gevşetip kişinin sakinleşmesine yardımcı oluyor” dedi.

İşte uyku getiren besinler...

MUZ

Bu meyvenin ‘sarı poşet içindeki uyku hapı’ olarak adlandırılabilecek kadar güçlü bir uyku verici özelliği olduğu söyleniyor. Muz, serotonin ve melatonin hormonlarının salınımını arttırmak dışında içerdiği magnezyumla da kasları gevşetip, rahatlatıyor.

PAPATYA ÇAYI

Sahiden de kaygılı ve sinirli bir bünyenin en iyi panzehirlerinden biri olarak biliniyor.

ILIK SÜT

Sütün uyutucu özelliği efsaneden ibaret değil, gerçek. İçeriğinde bulunan triptofan sayesinde zihni yatıştırıyor ve daha sağlıklı bir uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

BAL

Bitki çayı veya ılık sütün içine atılacak bir çay kaşığı kadar balın etkisi büyük. İçindeki şeker beyni olumlu yönde hareketlendiriyor.

UYKU GETİREN YİYECEKLER

PATATES

Az miktarda fırında pişirilmişi midenizi yormayacağı gibi içeriğindeki tripofan sayesinde asit seviyesini düşürüyor. Etkiyi daha da arttırmak için sütle birlikte püre kıvamına getirip yiyebilirsiniz.

YULAF UNU

İçeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ve doğal ilaçlarından biri. Akçaağaç şerbetiyle karıştırırsanız lezzetiyle de büyüler.

BADEM

Bir avuç badem yerseniz hem tripofan hem de uygun ölçüde içerdiği kalsiyum sayesinde kaslarınızı rahatlatır.

KETEN TOHUMU

Süt veya yoğurt içine katabileceğiniz keten tohumu omega-3 yağ asitleri açısından zengin. Doğal moral verici bir etkisi bulunuyor.

HİNDİ ETİ

Uykunun 2-3 saat öncesi, bir ince dilim kepek ekmeği üzerine koyacağınız küçük bir parça haşlanmış hindi eti yararlı olacaktır. Bunun da içinde tripofan var.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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