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Uyumadan önce yeşil çay içmek sağlığı olumsuz etkiler mi?

Asya'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan yeşil çay, gece uykusu öncesinde içilebilir mi?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:11
Uyumadan önce yeşil çay içmek sağlığı olumsuz etkiler mi?

Bilim insanları dünyadaki en sağlıklı içeceğin yeşil çay olduğu yönünde ortak bir görüşe sahip. Binlerce yıldır Asya'da şifa için kullanılan yeşil çay yapılan bilimsel çalışmaların bir sonucu olarak tüm dünyada tüketilir hale geldi.

Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay tam bir antioksidan deposudur.

Bu leziz çay ölçülü tüketildiğinde organların ve cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandıran yeşil çay kilo vermek isteyenlerin en çok tercih içecekler arasındadır.

Yapılan bilimsel çalışmalar yeşil çayın birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde yeşil çay Alzheimer gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

Kan şekerini dengeleyen yeşil çay kötü kolesterolü de düşürür.

Kötü kolesterolü düşüren yeşil çay aynı zamanda kalp krizi riskini de bir hayli azaltır.

Ne zaman ne kadar tüketilmeli?

Uzmanlar bitki çaylarının son derece faydalı olduğunu ancak bu içecekleri tüketmenin bir sınırlaması olması gerektiğini vurgular. Bitki çaylarının sağlığınızı olumsuz etkilememesini arzu ediyorsanız; günde iki fincandan fazla tüketmemeniz gerekiyor. Gün içerisinde iki fincan yeşil çay tükettiyseniz kesinlikle bir başka bitki çayı daha içmeyin. Bitki çaylarının aşırı tüketimi özellikle ciddi ve ani gelişen tansiyon sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hamilelerin kesinlikle bitki çayı tüketmemesi gerektiği uzmanlarca belirtiliyor. Çünkü bitki çayları erken doğum ve düşük riskini artırıyor. Bitki çaylarının bazıları günün ilk saatlerinde enerji vermeleri için tüketilirken bazıları uyku öncesi içiliyor. Uyku öncesi içilen papatya, nane gibi çayların uykuya geçişi kolaylaştırdığı biliniyor. Peki, uyumadan önce yeşil çay içmek sağlığı olumsuz etkiler mi?

Uyku kalitesini artırıyor

Yeşil çay genellikle ara öğünlerde tercih edilir. Böylelikle metabolizmanın hızlanması ve kilo kaybının artışı sağlanmış olur. Ancak şifa kaynağı bu çayı uyku öncesinde de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yapılan çalışmalar yeşil çayın uykuya geçişi hızlandırdığını ve kaliteli uykuya yardımcı olduğunu kanıtlamıştır.

Gece yeşil çay içmek zararlı olabilir mi?

Genel anlamda yeşil çayın uyku önce içilmesi bir sağlık sorununa yol açmaz. Ancak unutulmaması gerekir ki yeşil çay kafein barındırır. Kafein konusunda hassas olan kişilerin yeşil çay içtikten sonra uykularının açılması ise muhtemeldir.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:11
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