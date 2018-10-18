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Uyumadan önce lensleri çıkarmak gerekir mi?

Lens kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Uzun süre lens kullanımı ve uyurken lens takmak göz sağlığını olumsuz etkiliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:55
Uyumadan önce lensleri çıkarmak gerekir mi?

Konjonktivit, göz kapaklarının enflamayonu ya da enfeksiyonudur. Lensleri takma ve çıkarma sürecinden dolayı kontakt lens kullananlarda konjonktivit görülme riski artar. Bir kişi ne zaman gözlerini ovuştursa veya çevresindeki bölgeye dokunsa bakteri ve virüslerin enfeksiyona yol açması için fırsat doğar. Lensle uyumak veya uzun süre boyunca takılan lensler de konjonktivit gelişme riskini artırırlar.

Kontakt lens takılırken, çıkarılırken veya temizlenirken ellerin temiz olması gerekiyor. Bu sayede bakteri ve virüs gibi zararlı organizmalar gözle temas etmezler. Lens bir yere koyulduğunda yüzeydeki tüm mikroplar göze girip çoğalabilirler. Kontakt lenslerin gözde kalma süresi arttıkça, gözün bunlara maruz kalma süresi de fazlalaşır.

Konjonktivit öncelikle gözün kapağında ve gözün beyaz bölgesinde kızarıklığa neden olur. Öncelikli belirtisi budur. Ayrıca göz kapakları boyunca çapaklanma meydana gelir. Diğer sık görülen belirtiler arasında görüşün netliğini kaybetmesi, gözün ağrıması, gözyaşı üretiminin artması, gözün veya çevresinin kaşınması, ışığa hassasiyet ve gözde yabancı bir madde varmış gibi hissedilmesi bulunur.

Konjonktivit ortaya çıktığında, eğer sebebi bakteriyel bir enfeksiyon ise, tıbbi tedavi alınmalı, antibiyotik içerikli göz damlaları kullanılmalıdır. Konjonktivite yol açan diğer faktörler ise, göz kendi kendine iyileşmeye bırakılabilir.

Ancak kişi kendine bakım yapabilir. Bakım yöntemlerinin arasında olan soğuk bezle kompres yapmak hastalığın birçok belirtisinin azaltılmasında yardımcıdır. Enfeksiyon sürerken kontakt lens kullanmak önerilmez. Kişiler konjonktivit görülmeden önce takarak uyudukları lensleri çöpe atmalıdırlar. Kızarıklık kaybolana kadar gözlük kullanımı önerilir.

Konjonktivit ortaya çıktıktan sonra diğer lenslerin veya lens kaplarının da mikropla kirlenmemesi için tedbirler alınabilir. Bakterilerin ölmesi için lens kapları su ve sirke karışımı ile yıkanabilir. Mümkünse lens kabı çöpe atılmalı ve yeni steril bir kap kullanılmalıdır. Lenslere, lens solüsyonuna, kaba ve gözlere dokunmadan önce eller iyice yıkanmalıdır. Eğer konjonktivit sürekli yaşanıyorsa, lensler uzun süre takılan türlerden bile olsalensle uyumak önerilmez

Konjonktivite lensle uyumak yol açsa bile bulaşıcı olduğu unutulmamalıdır. Göze dokunmak ve daha sonra başka yüzeye dokunmak şeklinde bakteri kolaylıkla bulaştırılabilir. Doktor onayı olmadıkça çocuklar enfeksiyon sürerken okula gitmemelidir. Göz ürünleri, yüz havluları bu süre boyunca paylaşılmamalıdır.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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