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Uyum, emek ve sabır istiyor

Mutlu bir evlilik için eşlerin birbirini iyi tanıması gerekir. Mutluluk için en önemlisi “uyum”dur. Uyum, psikolojik farkındalık, duygusal kavrayış, tarafların doğru analiz ve empati yapmasından geçer.

21 Ekim 2018 Pazar 16:00
Uyum, emek ve sabır istiyor

 

Birbirlerinden beklentilerini ve şikayetlerini dile getirebilmek için empati kolay kazanılan bir maharet değildir. Ayrıca konuşmak dışında, hediyeleşme, hizmet davranışı, takdir, onay sözleri, nitelikli zaman geçirme hep sevginin dilleri olarak bilinir. Eşin hangi sevgi yolunu kullandığını anlayabilmek için “emek” ve sabır gerekir.

Kadının psikolojik ihtiyaçları

● Sevgi ve şefkat

● Saygı görme

● İlgi ve destek

● İstendiğini hissetme

● Terk edilmeyeceğine inanma

● Çocukların sorumluluğunu paylaşma

● Açık iletişim ve danışma

● Güvenlik ve korunma

● Takdir edilme

● Maddi güven

Erkeğin psikolojik ihtiyaçları

● Saygınlık

● Kendine güven

● İtibar görme

● Mücadele

● Yetilerine inanma ihtiyacı

● Adil davranma

● Maddi açıdan sorgulanmama

● Sevgi ve şefkat

●Danışma ihtiyacı

● Takdir edilme

●Çocukların sorumluluğunu paylaşma

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:00
  1. evlilik
  2. evlilikte ihtiyaçlar
  3. psikolojik ihtiyaçlar

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