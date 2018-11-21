Uyuklamaktan kurtaran öneriler
Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, gün içindeki “uykululuk hâli” ile mücadele etmek için yapılması gerekenleri sıraladı.21 Kasım 2018 Çarşamba 18:53
BOL BOL SU İÇİN
Susuzluk tansiyonu düşürüyor ve birçok enzim reaksiyonunu yavaşlatarak uyku hissini artırıyor. Uyanınca içeceğiniz iki bardak ılık su ile güne daha dinç başlayabilirsiniz.
Çay ve kahve miktarına dikkat edin:
Gün içinde çok çay kahve tüketmek, kafein sebebiyle çarpıntı yaparak gece uyku düzenini bozuyor. Bu da gündüz uyuklamamıza sebep olabiliyor. Bunu engellemek için çay ve kahveyi sabah saatlerinde tüketin.
GAZLI, ŞEKERLİ İÇECEKLERİ AZALTIN
Bu içecekler şeker dalgası oluşturarak uyku hâli yapabiliyor. Meyve suyu yerine ara öğün olarak az miktarda meyve tüketin.
HAREKET EDİN
Oturdukça enerjimiz düşer. Enerji düştükçe hareket isteği azalır. Ofis içinde bile yapacağımız hareketle birlikte kan akışı artacağından daha verimli ve enerjik hâle gelebiliriz.
KAHVALTI EDİN
Sağlıklı ve içeriği iyi seçilmiş bir kahvaltı enerjiyi artırarak gün içi uyuklamalarını azaltıyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAN YİYECEKLERİ TERCİH EDİN
Gün içinde şekerli gıdalardan uzak durmaya çalışın. Öğün miktarını düşük tutarken seçiminizi güzel yapın. Çok dolduracağınız bir mide enerjik hissetmek yerine bitkinlik ve uyuklamaya yol açıyor. Ara öğünlerde ise yiyeceğiniz bir çikolata o anda iyi hissettirirken kısa süre sonra bitkinlik ve uyuklama hâline sebep olabiliyor. Onun yerine tahıllı kraker gibi daha karmaşık karbonhidratları tercih edin.
BULUNDUĞUNUZ ORTAMI AYDINLIK TUTUN VE HAVALANDIRIN
Az ışıklı, havasız ortamlar rehavet ve uyku hâli oluşturur. Ortamınızı her zaman aydınlık tutun ve havalandırın, hatta aralıklı olarak dışarı çıkıp temiz hava almak enerjinizi yükseltir.
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