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Uyuklamaktan kurtaran öneriler

Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, gün içindeki “uykululuk hâli” ile mücadele etmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:53
Uyuklamaktan kurtaran öneriler

BOL BOL SU İÇİN

Susuzluk tansiyonu düşürüyor ve birçok enzim reaksiyonunu yavaşlatarak uyku hissini artırıyor. Uyanınca içeceğiniz iki bardak ılık su ile güne daha dinç başlayabilirsiniz.
Çay ve kahve miktarına dikkat edin:

Gün içinde çok çay kahve tüketmek, kafein sebebiyle çarpıntı yaparak gece uyku düzenini bozuyor. Bu da gündüz uyuklamamıza sebep olabiliyor. Bunu engellemek için çay ve kahveyi sabah saatlerinde tüketin.

GAZLI, ŞEKERLİ İÇECEKLERİ AZALTIN

Bu içecekler şeker dalgası oluşturarak uyku hâli yapabiliyor. Meyve suyu yerine ara öğün olarak az miktarda meyve tüketin.

HAREKET EDİN

Oturdukça enerjimiz düşer. Enerji düştükçe hareket isteği azalır. Ofis içinde bile yapacağımız hareketle birlikte kan akışı artacağından daha verimli ve enerjik hâle gelebiliriz.

KAHVALTI EDİN

Sağlıklı ve içeriği iyi seçilmiş bir kahvaltı enerjiyi artırarak gün içi uyuklamalarını azaltıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAN YİYECEKLERİ TERCİH EDİN

Gün içinde şekerli gıdalardan uzak durmaya çalışın. Öğün miktarını düşük tutarken seçiminizi güzel yapın. Çok dolduracağınız bir mide enerjik hissetmek yerine bitkinlik ve uyuklamaya yol açıyor. Ara öğünlerde ise yiyeceğiniz bir çikolata o anda iyi hissettirirken kısa süre sonra bitkinlik ve uyuklama hâline sebep olabiliyor. Onun yerine tahıllı kraker gibi daha karmaşık karbonhidratları tercih edin.

BULUNDUĞUNUZ ORTAMI AYDINLIK TUTUN VE HAVALANDIRIN

Az ışıklı, havasız ortamlar rehavet ve uyku hâli oluşturur. Ortamınızı her zaman aydınlık tutun ve havalandırın, hatta aralıklı olarak dışarı çıkıp temiz hava almak enerjinizi yükseltir.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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