Uysal, “Bizim davamız memleket davası”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal BBP seçim irtibat bürosu açılışını gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal Devrek Yol Ayrımındaki seçim bürosunun açılışında halka seslendi. Açılışa BBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Başdanışmanı Tolga Aral, BBP İl Başkanı Ahmet Çolak, BBP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik, parti yöneticileri, partinin belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, açılışta yaptığı konuşmasında “Hepimiz 31 Mart’ta yeni bir seçim, yerel bir seçim ve şehrül eminlerin seçileceği bir seçimi yaşayacağız. Tabii ki herkesin kalbinde bir parti vardır, bir isim vardır, bir şahıs vardır. Sandığın başına gittiğinde hür iradesiyle oyunu ona kullanacaktır. Ama sakın ola ki birbirinizi kırmayın, birbirinizi üzmeyin. Dostlar, arkadaşlar, kardeşler, bu seçimler biter, siz size kalırsınız, bu ölçüyü iyi koruyun. Ereğli’de sizin yakından tanıdığınız ve sevdiğiniz Hüseyin Uysal ile 5 yıl daha hizmete devam edeceğinize inanıyorum” dedi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal belediye başkanlığında hiçbir zaman mazeret üretmediğini belirtirken konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizlerin de bildiği gibi, göreve geldiğimizden itibaren altı seçim geçirdim. 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ girişimini canlı olarak yaşamış kardeşiniz olarak, bütün bunlara rağmen Karadeniz Ereğli’de güzel, kalıcı, faydalı hizmetler yaptık. Özellikle bu hizmetlerin önemini önümüzdeki yıllarda daha da anlaşılacaktır. Göreve geldiğimizde büyük bir sel felaketi yaşadık. Arkasından belki Ereğli’de en büyük kar yağışına maruz kaldık. En büyük sıcaklığı yaşadık. Madencilerimizin kazasını Soma’da duyduk işittik. Yüreğimiz dağlandı. Çünkü biz madenci şehriyiz dedik. Şehitlerimiz geldi. Bütün bunlara rağmen hizmetlerimizi aksatmadık ve bütün bu olayların yanında hizmetlerden ayrılmadık, mazeret üretmedik. Kolları sıvadık, yolumuza devam ettik. Bu sorunlar ilçemiz sorunları dedik. Sorunlarla uğraşırken, sorunlardan kaçmadık, çözmek için uğraştık. Makyaj yaparak halkımızı kandırmadık. Göreve geldiğimde ilçede kavga vardı, sloganlar vardı. Kavgaları bitirdik, ilçemize huzur geldi. 5 Yıldır kavga etmedim. Çınarın, çeliğin, çileğin şehri Kdz.Ereğli dedik. Biz köklerimize, medeniyetimize, değerlerimize ve Erdemir’e sahip çıktık. Öyle, ’ben Erdemir’i, sendikayı seviyorum’ demekle olmuyor.Bana, ’hiçbir şey yapmadı, hala da bir şey yapmadı’ diyorlar mı? Ben, ’Ona hiçbir şey yaptırmayacağız’ diyenlere rağmen çok şey yaptım. 5 yıl yatarak, ayakta uyuyarak ve satarak vakit geçirmedim. Belediyenin mülklerinden bir tane sattığımı, yattığımı duydunuz mu? Bizler hizmet yaptık. Gelir düşünüyorlar, gelirlerini düşünüyorlar, sömürmeyi düşünüyorlar. Üniversitede öğrenci sayısı çarpı bin beşyüz diyorlar. Öğrenci sayısını gelir olarak düşünüyorlar. İnanın midem bulanıyor. Buradan açıkça söylüyorum. Heryerde öğrenci ve üniversiteyi tartışıyorum. Ama öğrenci sayısı çarpı bin beşyüz derken, bu geliri düşünmek, bu vatandaşım asgari ücretle çalışırken çocuklarına bin beşyüz lira gönderecek. Buna bari demeyin. Böyle hesap mı olur. Üniversite aydınlığa açılan kapı demektir. Öğrenciler geleceğimiz deyin canımı yiyin. Ama öğrenci sayısı çarpı bin beşyüz demek nereye gidiyor. Hesap uzmanı olduğunuzu biliyorum, fakat bu para yönetmek değil. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Her yerde öğrenci ve üniversiteyi tartışıyorum. Ama öğrenci sayısı çarpı bin beşyüz derken, bu geliri düşünmek, bu vatandaşım asgari ücretle çalışırken çocuklarına binbeşyüz lira gönderecek. Buna bari demeyin. Böyle hesap mı olur. Üniversite aydınlığa açılan kapı demektir. Öğrenciler geleceğimiz deyin canımı yiyin. Ama öğrenci sayısı çarpı binbeşyüz demek nereye gidiyor. Hesap uzmanı olduğunuzu biliyorum, fakat bu para yönetmek değil. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kent meydanı olacak ve söz veriyorum cami olacak. Orada cami niçin? Oraya belediye binası, AVM yapmayı düşünüyorlar, akıllılar ya. Belki de bedava yaptıracaklar nasılsa AVM yapacaklar paralarını verir. O bölgeyi rant alanı olarak kullanıldığı zaman ben esnafımı düşünüyorum.Erdemir esnafını, çarşı esnafını düşünüyorum. Bu esnafımı koruyacak orası. Orası Ereğli’nin nefes alacak en önemli koridoru. Beni eleştiriyorlar. Asfalt makinelerinin önünde fotoğraf çektirmeyeceğiz diyorlar. Ben çektiriyorum, çektireceğim. O asfalt döküldüğünde ikiyüzelli derece. O arkadaşlarıma her konuda özel ayrıcalık tanıyorum ve onlarla geçen sene altmış bin ton asfalt döktük, yanlarına her gün gittim, gitmeye devam edeceğim. Onlar, birisi burada yattan, biri bodrum’daki tekneden fotoğraf veriyor, bu kardeşiniz ekmek teknesinin yanında fotoğraf veriyor, ekmek teknesinin. Onlar teknelerde versinler fotoğraf. Mevlana’nın dediği gibi “Bugün yeni şeyler söylemek lazım”. Bugün yeni şeyler söyleyeceğiz, projelerimiz hazır. BBP ile büyük projelere imza atacağız. Bizler ne diyoruz. Özümüz millet, sözümüz hizmet. Biz hizmet sözü veriyoruz hizmet. Önce insan diyeceğiz. Huzurlu bir şehir vaat ediyorum. Akıllı şehir vaat ediyorum. Ereğli’mize, şehrimize ve şehrin kaynaklarına sahip çıkacağız. Bir nisanda göreve gelirsem, kaldığımız yerden kolları sıvayıp çalışmayı vaat ediyorum. Onlar ne diyor? Bir Nisan’dan sonra hemen festival komitesi kuracağız diyorlar. Festival komitesi kurmayacağım, Bu milleti sömürttürmeyeceğim, bu esnafın gelirinden para toplattırmayacağım. Bilim festivali, Osmanlı çileği festivali olacak ama belediye bütçesiyle olacak. Beş yıldır her akşam yemek verdik, festival yaptık vatandaştan para istedik mi. O yüzden komite kurmayacağım. İşte bizim farkımız burada, sizin içinizden biri olmamız. Sizin gibi düşünmemiz. Sizin hayır duanızı almaktan başka hiçbir gayemiz yok. Bir tek hayır duası istiyoruz. Bizim mücadelemiz şöhret mücadelesi değil. Bizim mücadelemiz koltuk, makam mücadelesi değil. Bizim mücadelemiz memleket meselesi. Bizim davamız haklı. Davamız, bayrağımız, ezanımız bizim davamız. Sizler bizi tanıyorsunuz. Bizim dilimiz aynı, benim dilim sizin diliniz. Bizim üslubumuz sizin üslubunuz. Benim duruşum sizin duruşunuz. Benim duruşum belli. Belki beni bu yüzden sevmediler. Büyük Ereğli’nin hayallerini kuruyoruz, bugün onun tohumlarını atıyoruz. Bizler sevgi tohumu atmaya geliyoruz. Aramızda roman kardeşlerimiz de var, alevi kardeşlerimiz de var. Bizim fotoğrafımızda halk var halk. Rahmetli Neşet Ertaş, ‘Kalpten kalbe bir yol var görülmez, gönülden gönüle gider yol gizli gizli’ diyor. İşte bunu anlamıyorlar. Sizinle bizim aramızdaki yol bu. Bu yolu bulamayacaklar. Bu yol Ereğli’nin yolu. Bugün Ereğli’nin hikayesini yazacağız, tarihini yazacağız. Sizlerin de o gün orada biz vardık, Ereğli’nin kaderi o gün değişti diyeceksiniz. ”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.