Uykusuzluk için ne yapmalı?

Sebepler değişik fakat uykusuzluk en yaygın illet. Sebepler sayılırken (%40-55) ile başta ruhî faktörler yer almaktadır. Sonra alkol veya ilaç kullanımı (%15-20) geliyor. Çeşitli hastalıklar da uykusuzluğa yol açıyor (%10-20). Son olarak gürültü de uykusuzluğun bir sebebi.

İllâ uyku ilacına sarılmamalısınız. İlaç bağımlılık, sersemlik geçici yatıştırma yapıyor. O gecenin sabahı bu defa iş hayatınızda sıkıntılar yaşarsınız.

PEKİ NE YAPMALI?

Akşam yemeğini hafif yemelisiniz. Hatta sadece meyve yeterli.



Kesinlikle alkol almayın ve sigara içmeyin. Mümkünse yatmadan önce kısa bir yürüyüş veya hafif egzersizler yapın, ılık bir duş veya eğer gündüz uyuyorsanız bunun bırakılması yararlı olabilir.

Uykusuzluğunuz öksürük, soğuk algınlığı veya ağrılardan dolayı ise; uyku ilacı yerine bu şikâyetlerinizi giderici ilaçlar almanız daha iyidir.

Bitki çayları uykusuzluğa her ilaçtan daha faydalıdır. Alman papatyası dedikleri (Matricaria recutita) çiçekleri veya oğulotu (Melissa) yaprakları ile hazırlanan çay tercih edilebilir. Alman papatyasının spazm çözücü etkisi, akşam yemeğinin sindirilmesine de yardımcı olur. Abartıp fazla içmemelisiniz bir.. İkincisi Alman papatyası diye her satılan gerçek olmayabilir, sahtesini alıp karaciğerinize zarar vermemelisiniz.

KESME ŞEKERİNE LAVANTA YAĞI

1-2 çay kaşığı lavanta çiçeği ile hazırlanan çayın içilmesi de uykusuzluğunuza çaredir. İsterseniz bir kesme şekere 4 damla lavanta yağı damlatıp emin. Yalnız bu lavanta yağını aktardan değil eczanelerden almalısınız. Bu tip uçucu yağlar pahalı olduğundan piyasada bol miktarda sahtesi vardır.

Size bu yağdan birkaç damla katılmış su ile banyo yapmanızı da tavsiye etmek mümkün ama, susuzluktan kıvranan dünyada küvet doldurmak gibi lüksü herhalde vicdanınız kabul etmeyecektir.