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Sağlık Uykuda solunum bozukluğuna dikkat!
Sağlık

Uykuda solunum bozukluğuna dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 12:07:00 -
Uykuda solunum bozukluğuna dikkat!

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği bünyesinde uyku laboratuvarı açıldı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Akyıldız, laboratuvarda çeşitli testler yaptıklarını belirterek, şunları anlattı: “Erkeklerde yüzde 4, kadınlarda yüzde 2 düzeyinde sıklığı olan bir hastalık tablosundan bahsediyoruz. Çünkü hayatımızın 3’te 1’i uykuda geçiyor. Özelikle erkeklerde 40’lı yaşlarda artan bir orandan söz etmek mümkün. 65 yaşından sonra pek bir artış görmüyoruz. Uykuda solunum bozukluğuyla ilgili 40 yaş ve üzerindeki erkeklerde 2-3 kat daha fazla. Kadınlar da özelikle menopozdan sonra oranın arttığını söylemek mümkün. Müdahil olunmadığı vakit kişinin hayat kalitesini bozduğu kadar kısaltan da bir hadise.”

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