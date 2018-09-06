Uyku problemi çekiyorsanız yasemin yağı kullanın!

İçerdiği magnezyum, demir, fosfat ve çeşitli vitaminlerle minerallerden dolayı bir antioksidan deposu olan yasemin yağı, damar tıkanıklıklarını önlemekte, kalp krizine sebep olan değerlerin düşürülmesini sağlamaktadır.

Kas ve ekrem ağrıları ile, romatizmal ağrıları bastırmada etkili özellikte bir yağdır. Kas gevşetici özelliğiyle, ani kramp ağrılarını da önlemektedir.

Rahatlatıcı etkisiyle zihni dinlendirmekte, psikolojik bulanıkların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaktadır.

Uyku problemi çekenlerin, rahat bir uyku uyumasını ve dinlendirici özleliğiyle, uyku süresi boyunca vücudun gereken enerjiyi toplamasını sağlamaya ytardımcı olur.

Önemli boyutta hastalıkların oluşumuna davetiye çıkaran yüksek kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.

Yasemin yağı, cilt üzerindeki olumlu etkileri tıbbi araştırmalar ve deneyenlerin yorumuyla desteklenmiş bir yağdır. Cildi sıkılaştırıcı etkisi bulunan yasemin yağı, yaşlanmanın etkilerini geciktirir. Cildi tazeler, canlılık ve parlaklık kazandırır. Gözenekleri açar, cildin hava almasını sağlar. Temizleyici etkisi nedeniyle, en etkili toniktir.

Saç ve saç derisini besleyici etkiye sahiptir. Saçlardaki elektriklenmeyi giderir. Düzenli kullanınımda saçlara canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olur. Saçlara belirli bir kullanımdan sonra zarar vermeye başlayan kimyasal bakım ürünlerinin aksine, tamamen zararsız ve doğal içeriklerde bir yağ olarak hem kaliteli hem de sağlıklı bakım yapmayı sağlar. Saçları mikroplardan arındırır. Bitlerin tedavisinde etkilidir. Kıvırcık saçlar için olumlu etkileri daha fazladır. Tüm saç tipleri için faydalı olsa da, en çok, çabuk elektriklenen ve zor kontrol edilen kıvırcık saçlar için faydalıdır. Kurutma makinesinin saçlara verdiği zararların olumsuz etkilerini ortdan kaldırır, saçları doğal yumuşaklığına kavuşturur.

Antiseptik özelliği bulunan yasemin yağı, vücudun mikroplardan arınmasında etkilidir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle, mikrop ve parazitlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Uçucu özelliği bulunan bitkisel yağlarla yapılan tedavi tekniği anlamına gelen aromaterapi için yasemin yağı, en etkili yağdır. Çeşitli vitaminler, antiseptik, antibakteriyel ve antioksidan özelliğiyle aromaterapide kullanılan yağlar içinde, her açıdan en faydalı ve etkili olanıdır.