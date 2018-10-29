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Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor

Bilim adamlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, uyku, bebeklerin ve küçük yaşlardaki çocukların öğrenme kabiliyetini kolaylaştırıyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:55
Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor


Bebek ve çocuklar, uyumadan hemen önce öğrendikleri bilgileri hafızalarında daha kolay tutabiliyor. Yani anlattığınız her masal zihnine kazınıyor! Verdiğiniz her öğüt gibi..

Bochum ve İngiltere’nin Sheffield şehrinden bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda, 6 ila 12 yaş aralığında bulunan toplam 200 bebekte uykunun hafızaya olan etkisini gözlemledi. Bebek ve çocuklara kuklalar vasıtasıyla çeşitli hareketleri gösteren ve ilerleyen günlerde de davranışlarını takip eden uzmanlar, hareketleri öğrendikten yarım saat sonra uyuyan bebek ve çocukların ertesi günlerde bu hareketleri tekrarlamaya çalıştıkları görüldü. Hareketleri öğrendikten sonra uyumayan bebek ve çocuklar ise öğrendiklerini hafızalarında tutamadı.

Bochum Gelişim Psikoloğu Sabine Seehagen, bir öğrenmenin gerçekleştirilmesinden sonra "üzerine uyumak" tavsiyesinin yetişkinler için de geçerli olduğunu söyledi. Seehagen, “Bu araştırmayla birlikte bu metodun bebek yaştan itibaren geçerli olduğunu öğrenmiş olduk” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:55
  1. Bochum Gelişim Psikoloğu Sabine Seehagen
  2. bebek
  3. uyku öncesi öğrenme

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