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Uyku obezliği önlüyor

Artık çocukları bile tehdit eden obeziteye karşı yeni bir bilgiye ulaşıldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
Uyku obezliği önlüyor


Kanada'nın Laval Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce yapılan çalışmaya göre çocuklar için aşırı şişmanlıktan kurtulmanın en iyi yolu daha çok uyumak! Araştırma 5 ve 10 yaşları arasındaki 422 çocuk üzerinde yapıldı. Araştırma sonucunda 10 saatten az uyuyan çocukların obzite riskine yakalanmalarının fazla olduğu ortaya çıktı.
Araştırmayı yürüten doktorlardan Angelo Tremblay "Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız, onu çok uyutun" diyor.

* Bebeğinizin günde 1 kez uykulu fakat uyanıkken yatırın. Yatırdığınızda henüz uykuya dalmamış olsun. Uyumak öğrenilecek bir alışkanlık olacağından bu durum çok önemlidir.

* Bebeğinizi her ağladığında emzirmeyin. Gece ağlamalarında sürekli emzirirseniz bu durum onu memeye ya da biberona bağlı hale getirir. Bebeğinizin farklı ihtiyaçlarını ağlamasına bakarak anlamanız zaman alır. Ayrıca hafızanıza güvenmeyi bırakın, yanılabilirsiniz; bebeğinizin yeme içme ve uyuma zamanlarını bir kenara not ederseniz ne zaman acıktığını daha rahat anlayabilirsiniz.

* Sıkıntılı ilk haftaları atlattıktan sonra, artık yavaş yavaş onun uykusunda bir düzen oturtmaya başlamıştır Uyanık olduğu zamanlar, dışarıda geçirilen zamanlar ve kestirme saatleri ile ilgili oluşturacağınız basit bir düzen sağlıklı bir uyku alışkanlığı için iyi bir başlangıç olacaktır.

Alerjik hastalıklar

Düzensiz uyku problemi olan çocuklarda, yetersiz salgılanan “büyüme hormonu” büyümede yavaşlamaya sebep olabiliyor. Özellikle alerjik hastalıklar, çocukların gece uykusunu bölüyor.

Kalitesiz bir uyku, çocuk gelişimini yavaşlatıyor. Mesela alerjik astım çocukların uyku düzenini en çok etkileyen hastalıkların başında geliyor.

Genellikle astıma, alerjik nezle eşlik eder. Burun tıkanıklığı da astım ve alerjik nezle ile beraber sıklıkla görülür. Burun tıkanıklığına bağlı, gece oksijensiz kalan çocuklarda “uyku apnesi sendromu” denilen ve 20 saniyeyi geçen nefes durmaları olur.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
  1. uyku
  2. obezite
  3. uykunun önemi
  4. zayıflama

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