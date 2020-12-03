Uygun fiyatlı ZTE Blade V 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, orta segment yeni akıllı telefonu ZTE Blade V 2021 5G'yi duyurdu. ZTE Blade V 2021 5G, uygun fiyatıyla da dikkat çekti. Peki yeni telefon kullanıcılara neler vadediyor? İşte ZTE Blade V 2021 5G özellikleri ve fiyatı...

ZTE Blade V2021 5G, 6,52 inç büyüklüğünde HD+ bir ekranla geldi. Gücünü MediaTek'in Dimensity 720 işlemcisinden alan ZTE Blade V2021 5G, kullanıcılara 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak kullanıcılar isterlerse microSD kart desteğiyle depolama alanını 512 GB'a kadar genişletebiliyor.

Cihazın arka kısmında 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

ZTE Blade V2021 5G'de 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

ZTE Blade V2021 5G fiyatı

Uzay grisi, gümüş, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan ZTE Blade V2021 5G'nin satış fiyatı 4 GB RAM sunan versiyon için 152 dolar, 6 GB RAM sunan versiyonu için 213 dolar olarak belirlendi.