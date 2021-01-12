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Aktüel Uyarılara kulak asmadan ölü balıklara hücum ettiler
Aktüel

Uyarılara kulak asmadan ölü balıklara hücum ettiler

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşanıyor. Bazı vatandaşlar kent merkezine sürüklenen balıkları "zehirli olabilir" ikazına rağmen avladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:01:00 -
Uyarılara kulak asmadan ölü balıklara hücum ettiler

Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması sebebi ile 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı.

Zabıtalar zehirli balıklara karşı uyardı

Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı. Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu. Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' ikazında bulundu.

Hava şartları balıkları da olumsuz etkiledi

Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, "Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok" ifadeleri kullandı.

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