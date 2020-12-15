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Medya Uyanış Selçuklu'nun merak edilen finalinin ardından yeni bölümden önizleme geldi
Medya

Uyanış Selçuklu'nun merak edilen finalinin ardından yeni bölümden önizleme geldi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fenomen dizinin son bölümünde Hasan Sabbah'ın Selçuklu Devleti'ni etkileyecek planları iyice merak uyandırdı. Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle...

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:26:00 -

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

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