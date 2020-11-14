  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!

Geride bıraktığı 7 bölümle reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisin 8.bölümünde Ahmet Sencer, hikayeye daha güçlü şekilde dönüyor. Nizamülmülk ile tartışan ve “Artık senin askerin değilim” diyerek başkaldıran Ahmet Sencer’e tarihi bir ayar da geldi. İşte nefeslerin tutulduğu o anlar...

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:28:00 -

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk 7 bölümü ile büyük ilgi gördü. Dizinin her yeni bölümü de merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesi ile dikkat çeken dizinin 8. yeni bölümü 16 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin 8.bölümünde Ahmet Sencer, hikayeye daha güçlü şekilde dönüyor. Nizamülmülk ile tartışan ve “Artık senin askerin değilim” diyerek başkaldıran Ahmet Sencer’e tarihi bir ayar da geldi.

Nizamülmülk, “Eğer benim dediğimden çıkarsan bu yol ayırımına sebep olur. Ben olmadan ne yapacaksın” diye yanıt verdi. Ahmet Sencer ise kararlı ve yolunda yürüyeceğini de sakınmadan söylüyor. İki güçlü karakterin arası açıldı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8.yeni bölümünden itibaren bambaşka bir Ahmet Sencer göreceksiniz. Artık o muhafaza edilecek bir güvercin değil, o bir kartal…

Dizinin 8. bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar:

Yorgos’un ağır yaraladığı Sencer, Tapar’ın refakatinde Kınık Obası’na getirilmişti. Başulu, Sencer’i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar’a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar’ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?

Sencer’i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna’yı bayıltmıştı. Yorgos’un kirli ellerinden Turna’yı kim nasıl kurtaracaktır?

Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken’in Elçin’i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken’in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs’i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs’ten Terken’in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken’in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye’ye engel olabilecek midir?

Isfahan’da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah’ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Tarihi safsatalara yatırım yapmaya değer mi? Milletin vergileri böyle afyonlara harcanıyor.
  • Yanıtla
Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket
Gündem

Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları ateşe veriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm
Gündem

Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm

Doğal gaz rezervinin bir çikolata etmediğini söylerek cehaletini gösteren Özgür Demirtaş, şimdi de doları kendisinin düşürdüğünü ima etti...
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Dünya

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin Müslüman dünyası için umut merkezi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İs..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay