Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olay sahne!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk 7 bölümü ile büyük ilgi gördü. Dizinin her yeni bölümü de merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesi ile dikkat çeken dizinin 8. yeni bölümü 16 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin 8.bölümünde Ahmet Sencer, hikayeye daha güçlü şekilde dönüyor. Nizamülmülk ile tartışan ve “Artık senin askerin değilim” diyerek başkaldıran Ahmet Sencer’e tarihi bir ayar da geldi.

Nizamülmülk, “Eğer benim dediğimden çıkarsan bu yol ayırımına sebep olur. Ben olmadan ne yapacaksın” diye yanıt verdi. Ahmet Sencer ise kararlı ve yolunda yürüyeceğini de sakınmadan söylüyor. İki güçlü karakterin arası açıldı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8.yeni bölümünden itibaren bambaşka bir Ahmet Sencer göreceksiniz. Artık o muhafaza edilecek bir güvercin değil, o bir kartal…

Dizinin 8. bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar:

Yorgos’un ağır yaraladığı Sencer, Tapar’ın refakatinde Kınık Obası’na getirilmişti. Başulu, Sencer’i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar’a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar’ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?

Sencer’i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna’yı bayıltmıştı. Yorgos’un kirli ellerinden Turna’yı kim nasıl kurtaracaktır?

Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken’in Elçin’i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken’in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs’i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs’ten Terken’in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken’in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye’ye engel olabilecek midir?

Isfahan’da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah’ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir?