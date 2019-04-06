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Uyanık: “Devlet desteği olmasa 100 yıllık büyük takımlar bilanço olarak teknik iflas durumunda"

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, “100 yıllık büyük takımlar çoktandır sıkıntı yaşıyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:22
Uyanık: “Devlet desteği olmasa 100 yıllık büyük takımlar bilanço olarak teknik iflas durumunda"

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, “100 yıllık büyük takımlar çoktandır sıkıntı yaşıyor. Devlet desteği olmasa 100 yıllık büyük takımlar bilanço olarak teknik iflas durumunda” dedi.


TFF 2. Lig’de mücadele eden Yılport Samsunspor’da Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, sezon ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son 5 haftaya girdiklerini ve sezon başından beri çok kaçırdıkları puanlar olduğunu ifade eden Uyanık, “O kaçırdığımız puanları arıyoruz. Samsunspor olarak kendimizi biran evvel üst lige atmamız gereken her türlü şeyi yaptığımız için böyle bir hayal kırıklığımız var. Duygularımızla gerçekler pek örtüşmedi. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz ama kadronun takıma dönüşmesi süreç aldı. Samsunspor’un geleneğinde olmayan, sezon içerisinde hoca değiştirmek zorunda kaldık. Bütün bunların sonucunda rahatlamış oluruz değimiz bu haftalarda avantajı kaçırmış durumdayız. 5 maç kaldı. Hepsini alsak bile 2 puan üzerimizde olan rakibin puan kaybetmesi gerekiyor. Devamında Play-Off’lar var. Play-Off’lara kalmak istemiyoruz. Şampiyon olarak bir üst lige çıkmak istediğimiz halde Play-Off’lara kalırsak gereğini yapacağız. Şampiyonluk yolunda üstümüze düşeni yapacağız. Sezon bittiğinde ise defterleri açarız ve bu işim muhasebesini göreceğiz” diye konuştu.



“Genk takımıyla hocalarımızın yetişmesi konusunda protokol imzalamak üzereyiz”


Samsunspor’un alışkın olduğu yerin Süper Lig olduğunu kaydeden Uyanık, “Oradaki ezeli puan sıralamasında ilk 10’un içerisindedir Samsunspor. Biran evvel Süper Lig’e çıkmamız lazım. Süper Lig’e çıkarken asıl yapmamız gereken ise alt yapı sistemini tekrar hayata geçirmek. Tesis olmadan futbolcu yetişmesi mümkün değil. Buralardan yetiştirdiğimiz oyuncuları yavaş yavaş A takıma monte ederek bir takıma dönüşmek lazım. Bu takımın kurtuluşu bu şekilde. Yoksa bugünkü futbol ekonomisinde devamlı para harcayarak sürdürmek mümkün değil. Üretmeden harcarsan batmak zorundasın. Bizim asıl hedefimiz oyuncularımızı yetiştireceğimiz tesisleri yapmak ve üst düzey hoca anlaşmaları yapmak. Belçika’nın Genk takımıyla hocalarımızın yetişmesi konusunda protokol imzalamak üzereyiz. Alt yapıyı iyi hocalarla donatarak iyi oyuncular yetiştirmeliyiz. Bu 3 yıl içerisinde hayata geçmeye başlar. Bu süreç içerisinde daha önceden de olan kendi oyuncularını yetiştiren, oyuncuları gol kralı olan, Türkiye’de tanınan ve bilinen, kadrolarının ezbere sayıldığı Samsunspor’a dönüşmeye başlarız. Hedefimiz bu” şeklinde konuştu.



“Yardım olsun diye verilen paralar yanlış yerlere kullanıldı”


Büyük takımların içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumları da değerlendiren Uyanık şunları söyledi:


“100 yıllık büyük takımlar çoktandır sıkıntı yaşıyor. Devlet desteği olmasa 100 yıllık büyük kulüpler bilanço olarak teknik iflas durumunda. Siyasi otorite büyük kulüpleri yaşatabilmek adına çok ciddi rakamları üretti ve kulüplere pompaladı. Bu, siyasi otoritenin futbol konusundaki iyi niyetini göstermekle beraber kulüpleri bu duruma getiren zihniyeti değiştirmeden bu paraları pompaladığı için çözüme bir faydası olmadı. Yardım olsun diye verilen paralar yine yanlış yerlere kullanıldı. Futboldaki kötü ve bozuk düzen sürmeye devam etti. Sistemi bu duruma getiren, kulüpleri bu duruma getiren anlayış ve zihniyet değişmediği sürece ne kadar yardım yaparsanız yapın, kulüplerin borcunu ne kadar sıfırlarsanız sıfırlayın bir süre sonra olaylar yine aynı noktaya gelecektir. Türk futbolunun sorunlarından kurtulmasının yolunun parayla değil de radikal değişikliklerle tekrar eskisi gibi öz kaynakların teşvik edilmesi ve paranın gerçek sahiplerine, futbol kulüplerine ve alt yapılara doğru şekilde harcanmasından geçtiğini düşünüyorum.”

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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