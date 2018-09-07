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Üveit nedir?

Üveit hastalığını sizler için araştırdık...

07 Eylül 2018 Cuma 14:07
Üveit nedir?

Üveitler; virüsler, mantarlar ve parazitler gibi etkenlerle oluşabileceği gibi, vücuttaki bir hastalığın gözdeki belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Özetle üveit yapabilen hastalıklar şunlardır:

BEHÇET HASTALIĞI

Enfeksiyonlar (bakteri, virüs, parazit ya da mantarlar) başka bölgelerden göze yayılabilir

Tüberküloz,

Frengi, herpes, totoplazmoz,

Göz travması

Bağışıklık sistemi ve romatizmal hastalıklar, ülseratif kolit.

GÖZDEKİ TEHLİKELİ İLTİHAP

Üveit, temel bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalıktır. Gözde uvea denilen bölgedeki iltihaba üveit denir. Bu bölgenin iltihabı, gözün tüm dokularını etkilemektedir. En önemlisi, üveitin kendisinin son derece karmaşık bir hastalık oluşunun yanı sıra standart bir tedavisinin de olmayışı, ilacın dozunun, hastalığın seyrinin son derece kişisel farklar gösterebileceğidir.

Hastaların %30-40’ında üveitin sebebi bulunamıyor.

BELİRTİLERİ

Üveit, gözün ön bölgesinde olduğunda; gözde kızarıklık, bulanık görme, görmede azalma, göz çevresinde ağrı, gözde kanlanma, yaşarma, ışığa karşı hassasiyet ve uçuşmalar şeklinde belirtiler verir.

Ne şiddette olursa olsun, üveit acil önlem alınması gereken bir hastalıktır. Geç kalındığında göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı yan etkiler bırakabilir.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:07
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