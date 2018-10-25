Ütü lekesini çıkarmanın püf noktaları nelerdir?

ÜTÜ LEKESİNİ ÇIKARMA

Kıyafetlerin bazılarının ütüsü olmadığı zaman çirkin bir görünüme sahip olacaktır. Ütü kıyafetin daha güzel görünmesinde etkili olacaktır. Fakat bazı kıyafetlerin üzerinde ütünün fazla bırakılması ile birlikte kıyafetin ya da ütü sıcakken eşyanın üzerinde unutulması durumunda ütü yanığı lekesinin oluşması görülmektedir. Siyah kumaşa yapışan ütü izi kumaştaki görüntüsü çok çirkin bir görüntü olmasına neden olmaktadır. Ütü yanığı izi oluşması durumunda çok hızlı hareket etmek gerekmektedir. Giysileri kurtarmak istiyorsanız o zaman hızlı bir şekilde yanığa müdahale etmek gerekmektedir. Pantolondaki ütü lekesi nasıl çıkar sorusu akıllara gelmektedir. Ütü lekesi kumaşa bulaştığı zamanlarda yanığın kalıcı olduğunu bilmek gerekmektedir. Yanık lekesi çok olmaması durumunda pamuklu ve ketenli olan kumaşlara bulaşması durumunda bu lekelerin çıkma ihtimali bulunmaktadır.

Gömlekteki ütü lekesi oluşması durumunda hemen ütünün fişini çekmeniz ve lekeye müdahale etmeniz durumunda lekenin kurtarma şansınız olacaktır. Sararan ütü lekesi kumaşta olması durumunda ılık suyla yıkamanız durumunda ütü lekesi nasıl geçer ve bu durumda lekenin sararmasını da engellemiş olacaksınız. Ilık suyla yıkamanız durumunda ön müdahaleyi yapmış olacaksınız. Daha sonrasında ise lekeyi deterjan ile yıkamanız durumunda sararma işleminin yok olmasını da sağlamış olacaksınız. Bunun için lekenin üzerine bir miktar deterjan dökmeniz gerekmektedir.

ÜTÜ LEKESİNİ KIYAFETTEN ÇIKARMA

Yanan kıyafette oluşan ütü yanığı lekesi nasıl çıkar şeklinde soruyu akıllara getirmektedir. Bunun için ütü yapılırken yanma işlemi gerçekleşmesi sonucunda kişiler bir an önce yanık oluşan lekenin hemen hafif ılık su ile kıyafetin yıkanması gerekmektedir. Bunun için ön bir müdahale yapılacaktır. Ilık su ile ön müdahale yapılmasının ardından hemen deterjan ile müdahale edilmelidir. Bunun için kıyafetin sadece lekeli olan kısmına müdahale etmeniz gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereken ilk nokta kıyafetin türü olmaktadır. Bu nedenle kıyafetin nasıl yıkanacak olduğunu da bilmelisiniz.