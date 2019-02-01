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Ütü kullanmadan kırışıklıklar düzelir mi? İşte yöntemi...

Ütü kullanmadan kırışıklıklar düzelir mi? Acele işiniz varsa ütü yapmaya vaktiniz yoksa bu yöntemle kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

01 Şubat 2019 Cuma 23:33
Ütü kullanmadan kırışıklıklar düzelir mi? İşte yöntemi...

ÜTÜ KULLANMADAN KIRIŞIKLIKLAR NASIL DÜZELTİLİR?

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklardan bir dakikada çok basit bir yöntemle kurtulmak ister misiniz? İhtiyacınız olan sadece bir saç kurutma makinesi ve biraz su…

Temiz bir sprey şişesine biraz su koyun ve kırışık olan kıyafetinizin üzerine püskürtün. Sonra Islaklığı kurutmak için saç kurutma makinesini kullanın. Saç kurutma makinesinin sıcaklığı ıslaklığı kuruturken tüm kırışıklıkları da ortadan kaldıracaktır.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:33
  1. ütü kullanmadan kırışıklık giderme
  2. pratik bilgiler

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