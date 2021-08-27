Üst yöneticiler geleceğe umutla bakıyor

Dev şirketlerin yöneticilerinin yüzde 77’si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin güçlü ya da çok güçlü büyüyeceğini öngörüyor. Araştırmada endüstriyel ürün üreticisi firmaların CEO’larının tamamının büyüme yönünde görüş bildirmesi dikkati çekiyor. Güçlü büyüme beklentisinde endüstriyel ürünler sektörünü teknoloji (yüzde 90), profesyonel hizmetler (yüzde 83) ve sağlık (yüzde 78) şirketleri takip ediyor. CEO’lar salgının ticari etkileri konusunda ise hemfikir değil. Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü salgının ekonomiye yansımalarının 2021 sonunda düzeleceğini belirtirken, yüzde 47’si bunun uzun süre devam edeceğini ifade ediyor.

Dijital dönüşüm ilk sırada

CEO’ların ajandasındaki dönüşüm veya büyük ölçekli girişimler listesinde sıralamalar değişiyor ancak başlıklar aynı. Kış araştırmasında yüzde 85’le ilk sırada yer alan dijital dönüşüm, yaz araştırmasında da yüzde 74’le yine ilk sırada bulunuyor. İkinci basamakta yüzde 71’le iş gücü ve yetenek dönüşümü var. CEO’ların yüzde 46’sı ise sürdürülebilirlik odaklı strateji dönüşümünü çalıştıklarını bildiriyor.

Yapay zekâ yatırımları öncelikli

Araştırma, üst yöneticilerin gelecek bir yılda harcama planlarının da değiştiğini gösteriyor. CEO’ların yarısından fazlası gayrimenkul harcamalarında kayda değer düşüş beklerken (yüzde 26’sı daha az ofis alanına ihtiyaç duyulacağını kaydediyor), yüzde 43’ü de küresel ve yerel çapta alınan önlemler nedeniyle seyahatlerin azalacağına işaret ediyor. Gayrimenkul ve seyahat masraflarının azalmasına karşılık şirketler, bir süredir erteledikleri yatırımları ise ajandalarında öne çekiyor. Harcama kalemleri konusunda üst yöneticilerin yüzde 82’si teknoloji modernizasyonuna öncelik vereceklerini beyan ederken, yüzde 67’si yapay zekâya ve yüzde 58’i de sürdürülebilirlik çözümlerine yatırım yapacaklarını vurguluyor. İş gücüne beceri kazandırma (yüzde 57) ve uzaktan çalışma desteği de (yüzde 55) bütçelerin arttığı başlıklardan. Salgın ve uzaktan çalışmayla birlikte daha yoğun olarak gündeme gelen ruh sağlığı konusu da CEO’ların gündemlerinde bulunuyor. İş liderlerinin yüzde 53’ü gelecek bir yılda ruh sağlığı desteğinin artarak süreceğinin altını çiziyor. Yüzde 95’i de çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı stratejik öncelikler arasına aldığını dile getiriyor.