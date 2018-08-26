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Üst geçidi kullanmayan Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yalova İzmit D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek için üst geçit yerine yolu tercih eden Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı Olga Komarova otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:53
Üst geçidi kullanmayan Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yalova’da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yalova İzmit D100 karayolunun Taşköprü beldesi mevkisinde üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı Olga Komarova'ya (52) Şakir Y.'nin kullandığı 77 BF 333 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Komarova'ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı ancak hayata tutunamadı. Olay yerinden birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmayan kadının cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:53
  1. Yalova İzmit D100 karayolu
  2. Taşköprü
  3. Ukrayna
  4. Yalova Devlet Hastanesi
  5. 112 ekipleri

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